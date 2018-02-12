Военно-Грузинская дорога. Фото © Sputnik/ Александр Имедашвили https://sputnik-georgia.ru/society/20161018/233545015/Verhnij-Lars-segodnja-doroga-budet-otkryta-24-chasa-v-sutki.html

12 февраля 2018, 18:09

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога открыта сегодня для всех видов автотранспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 11 февраля в связи с непогодой был запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Сегодня к 12.00 мск на дороге образовалась очередь из 50 большегрузов.

Движение большегрузных автомобилей было возобновлено сегодня с 16.00 мск. "Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по данной автодороге", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Для автомобилистов, запланировавших поездку из России в Грузию, "Кавказским узлом" подготовлена статья "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". С историей дороги можно ознакомиться в справке "Военно-Грузинская дорога", размещенной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -3 градуса, ветер скоростью 13 метров в секунду. 13 февраля ожидается дождь при температуре -6 градусов, скорость ветра снизится до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Транскам закрыт из-за угрозы схода лавин", "Десятки школ и детсадов закрыты в Аджарии из-за снегопада", "Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге".

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