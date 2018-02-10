Жительница Дербента обвинила силовиков в похищении сына

10 февраля 2018, 13:21

Гуля Караханова провела одиночные пикеты возле Дербентского отдела полиции, городской прокуратуры и администрации района с требованием найти сына, пропавшего в мае 2015 года.

"Кавказский узел" сообщал, что 5 февраля 15 матерей пропавших дагестанцев, в том числе Гуля Караханова, обратились к врио главы республики Владимиру Васильеву и президенту Владимиру Путину с требованием расследовать насильственные исчезновения молодых мужчин. 9 февраля 20 матерей на акции в Махачкале потребовали встречи с Васильевым и прибывшим в республику главой Следкома.

Матери пропавших подчеркивают, что правоохранительные органы и местные власти не дают им никаких сведений о судьбе сыновей. Только с 19 сентября по 4 октября 2016 года в Дагестане, по подсчетам Правозащитного центра "Мемориал", были похищены 12 человек. К их исчезновениям, предположительно, имеют отношение силовики, сообщили правозащитники.

Во время пикетов, которые Гуля Караханова провела 9 февраля, женщина держала в руках плакаты "В.Путин, услышьте народ, прекратите похищать наших детей, остановите беспредел" и "Верните наших сыновей! Наши сыновья не ваш бизнес". Она держала в руках и фотографию сына, Магомеда Караханова.

"Я из отчаяния вышла на эти акции. Я уже не знаю, что делать и как обратить внимание властей и правоохранительных органов на мою беду. Я третий год не могу найти моего сына. Я знаю, что он был похищен силовиками, но я не могу добиться от них ничего. Мы с другими матерями похищенных устраивали многочисленные митинги, писали обращения, пытались попасть на прием к главе республики, но все безрезультатно. Мы доведены до отчаяния", - рассказала Гуля Караханова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, во время пикетов к ней никто из сотрудников полиции, прокуратуры или администрации Дербента не вышел. "Никто из властей не вышел ко мне, не спросил, какие у меня требования, никто не пытался заставить меня прекратить акцию. Ко мне подходили только прохожие - они и интересовались, с какой целью я вышла на пикет. Когда рассказывала историю своего сына, все мне сочувствовали", - сообщила Гуля Караханова.

Напомним, что Магомед Караханов пропал 6 мая 2015 года с территории Центральной городской больницы в Дербенте. О его похищении матери рассказали соседи. "Телефон сына был отключен, дома все было оставлено, как будто он вышел и должен был вернуться - включенный ноутбук, документы, а также лекарства, которые он постоянно принимает", - рассказала Гуля Караханова "Кавказскому узлу" летом 2015 года.

По ее словам, в правоохранительных органах заявили, что Магомед Караханов "ушел в лес". "Мой сын - инвалид, он даже 15 минут не может на ногах стоять, он еле передвигается и не может держать в руках оружие", - сказала Караханова 5 февраля в редакции дагестанской газеты "Черновик", где было записано обращение к российскому президенту.

Комментариев от представителей властей Дербента и правоохранительных органов относительно заявлений Гули Карахановой не поступало.