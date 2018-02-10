Учения на новой бронетехнике, поставленной Азербайджану из России. Февраль 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az//images/gallery/a20cb907d982f0c5340f13b6830e913f.jpg

10 февраля 2018, 14:13

Азербайджан обвинил армянскую сторону в 120 обстрелах

Военнослужащие Армении за минувшие сутки 120 раз нарушили режим прекращения огня в зоне соприкосновения войск, сообщило Минобороны Азербайджана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля Азербайджан заявил о 122 обстрелах своих позиций.

С утра 9 февраля по утро 10 февраля перемирие было нарушено в общей сложности 120 раз, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Ведомство отметило, что обстрелы производились как с территории Армении, так и с позиций в Нагорном Карабахе, который Азербайджан считает оккупированной территорией.

Представители министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали это заявление. Однако сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха сообщило о 300 обстрелах своих позиций со стороны Азербайджана за неделю.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает материалы из зоны карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанские политологи связали риск войны за Нагорный Карабах с отсутствием прогресса в переговорах", "Армянские политологи заявили об отсутствии предпосылок для войны в Нагорном Карабахе", "Алиев анонсировал восстановление контролируемого Азербайджаном села".

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