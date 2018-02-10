Азербайджан обвинил армянскую сторону в 120 обстрелах

10 февраля 2018, 14:13

Военнослужащие Армении за минувшие сутки 120 раз нарушили режим прекращения огня в зоне соприкосновения войск, сообщило Минобороны Азербайджана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля Азербайджан заявил о 122 обстрелах своих позиций.

С утра 9 февраля по утро 10 февраля перемирие было нарушено в общей сложности 120 раз, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Ведомство отметило, что обстрелы производились как с территории Армении, так и с позиций в Нагорном Карабахе, который Азербайджан считает оккупированной территорией.

Представители министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали это заявление. Однако сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха сообщило о 300 обстрелах своих позиций со стороны Азербайджана за неделю.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает материалы из зоны карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".