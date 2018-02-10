Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 300 обстрелах за неделю

10 февраля 2018, 12:37

Военнослужащие Азербайджана с 4 по 10 февраля произвели более полутора тысяч выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 28 января по 3 февраля Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов с азербайджанской стороны.

С 4 по 10 февраля позиции Нагорного Карабаха были обстреляны из стрелкового оружия в общей сложности 300 раз, передает сообщение Министерства обороны Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев относительно этой информации, по состоянию на 12:10 мск 10 февраля, не было. Азербайджанская сторона за прошедшую неделю ежедневно информировала о нарушении перемирия армянской стороной. При этом мониторинг ОБСЕ, проведенный 6 февраля в зоне конфликта, никаких нарушений не выявил.

7 февраля в результате обстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий Армии обороны Айк Калантарян, заявило ранее Минобороны Нагорного Карабаха.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".