Волгоградские дольщики обвинили Сбербанк в игнорировании своих проблем

10 февраля 2018, 04:15

Сдвигов в переговорах со Сбербанком в Волгограде нет, заявили дольщики ЖК "Парк Европейский". Они пригрозили отказом от участия в выборах президента в случае, если проценты по кредитам не будут снижены, а также если банк не откажется от требований передать ему находящийся в залоге недострой.

Как информировал "Кавказский узел", 13 декабря 2017 года в Волгограде был сдан один из домов ЖК "Доминант". Власти пообещали, что еще две 24-этажки достроят в первом полугодии 2018 года, но дольщики "Доминанта" и ЖК "Парк Европейский" опасаются, что лишатся вложенных денег, если Сбербанк потребует арестовать квартиры. 26 января дольщики направили руководству Сбербанка заявления с просьбой решить вопрос уступки прав залоговых требований, которые затрудняют завершение строительства.

9 февраля дольщики провели собрание в администрации Ворошиловского района Волгограда, на котором обсуждали сложившуюся ситуацию. По словам организаторов, в собрании приняли участие около 180 человек. Помимо дольщиков, на мероприятие пришли представители инспекции облстройнадзора, временный конкурсный управляющий, представители потенциального застройщика - СК "Пересвет-Юг", передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на собрании.

Представитель инспекции облстройнадзора Роман Касьянов сообщил, что уже подписано соглашение о намерениях завершения строительства ЖК "Парк Европейский" с группой компаний "Пересвет".

"При подписании соглашения с инициативной группой проводилась беседа, что "Пересвет" готов достраивать комплекс при определенных условиях, - сказал Касьянов. - При этом разъяснялось, что механизм, который вырабатывается, чтобы достроить дома, не будет нравиться Сбербанку, и что Сбербанк будет препятствовать этому механизму. Сейчас так и есть".

Он уточнил, что у "Пересвета" два условия, одно из которых связано с решением вопроса по залоговым обязательствам Сбербанка, второе - с получением необходимого финансирования, поскольку требуется построить 13 жилых домов.

"По первому вопросу сейчас идет судебное разбирательство в арбитражном суде. По второму вопросу прорабатывается механизм приобретения в ЖК "Парк Европейский" жилых площадей за счет бюджетных средств для госнужд. Это позволит систематически предоставлять значительные средства застройщику. Комитет строительства сегодня обеспечивает жильем и сирот, и ветеранов, и переселенцев из аварийного жилья", - пояснил Касьянов.

По его словам, переговоры со Сбербанком "сейчас переместились на уровень Москвы". "Переговоры и судебные процессы идут параллельно", - отметил он.

Представитель юридического департамента компании "Пересвет-Юг" Евгений Симонов заявил дольщикам, компания ведет переговоры со Сбербанком.

Он заверил, что, несмотря на результаты переговоров со Сбербанком, будет достроен ЖК "Доминант. "По "Парку Европейский" очень тесно идут переговоры, - сказал он. - В любом случае будет найден механизм для завершения строительства. Завершение строительства всего комплекса будет рассчитано лет на 5. Со Сбербанком очень тяжело идут суды, они привлекают авторитетных адвокатов. Будем рассчитывать на судебный результат, который мы увидим не раньше мая-июня 2018 года".

В резолюции собрания отмечается, что "никакой гарантии по достройке ЖК "Парк Европейский" со стороны администрации дольщикам не предоставлено". Дольщики потребовали "изменить срок начала переоформления документов на нового застройщика с 30 августа 2018 года, как написано в Соглашении о намерении по достройке ЖК "Парк Европейский", на май 2018 года, так как первоначальный срок не отвечает интересам дольщиков и затягивает начало строительства ЖК".

Кроме того, дольщики потребовали "определить срок выполнения всех условий Соглашения о намерении - до 30 апреля 2018 года". "Для этого провести все необходимые встречи и переговоры между всеми вовлеченными и заинтересованными сторонами", - отмечается в резолюции.

В конце собрания дольщики провели флешмоб с плакатами "Нет дома - нет голоса!". В акции приняли участие порядка 20 человек. По словам организаторов, флешмоб означает, что в случае отсутствия решения проблемы дольщики не отдадут свои голоса на выборах президента. По словам руководителя инициативной группы дольщиков Александра Назарова, в марте дольщики намерены выйти на митинг для отстаивания своих прав.

Назаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил ответ из Сбербанка на свое обращение, в котором просил об уступке принадлежащих Сбербанку прав залоговых требований по объекту "Парк Европейский" предполагаемому застройщику СК "Пересвет-Юг".

Как следует из письма от 30 января за подписью специалиста Сбербанка Ирины Машановой (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), сведения дольщика "будут учтены при дальнейшем построении взаимоотношений с указанной компанией". "СК "Пересвет-Юг" является независимой от банка организацией, в связи с чем банк не может оказать непосредственного влияния на компанию в части вопросов, изложенных в вашем обращении, - отмечается в ответе. - Для решения данных вопросов вы можете обратиться в компанию СК "Пересвет-Юг" с заявлением в письменной форме".

Банк не обязан идти навстречу дольщикам, поскольку это гражданско-правовые отношения. Разумеется, банк может пойти навстречу дольщикам, но это на его усмотрение, принудить его к этому невозможно

В письме также указывается, что для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, банк может рассмотреть возможность изменений условий кредитного договора при предоставлении клиентом письменного заявления и документов, подтверждающих утрату или значительное снижение дохода. Банк также сообщил Назарову, что предоставит отдельный ответ по вопросу снижения процентной ставки.

Сам Назаров считает, что получил от банка ответы "не на те вопросы, с которыми обращались". По его словам, еще 26 дольщиков направляли подобные заявления в Сбербанк. Он отметил, что намерен также отправить коллективные письма от имени 37 дольщиков с аналогичными требованиями руководству страны.

"Очевидно, что банк не обязан идти навстречу дольщикам, поскольку это гражданско-правовые отношения, - заявил "Кавказскому узлу" волгоградский адвокат Юрий Бенгардт. - Разумеется, банк может пойти навстречу дольщикам, но это на его усмотрение, принудить его к этому невозможно".

Дольщикам нет смысла отстаивать свои интересы в судах, но имеет смысл использовать тему предстоящих выборов, отметил адвокат.

Люди не всегда осознают, что, вкладывая деньги в долевое строительство, они фактически инвестируют в строительный бизнес, а значит, разделяют с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что строительство ЖК "Доминант" началось в ноябре 2007 года. Три 24-этажных жилых дома планировалось сдать к концу 2011 года. Один из первоначальных застройщиков заключен под стражу, второй находится в розыске.