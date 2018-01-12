Обманутые дольщики в суде. Волгограда, 12 января 2018 г. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

12 января 2018, 19:32

Застройщик и подрядчик ЖК "Парк Европейский" оставлены под арестом в Волгограде

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе решение об аресте гендиректора ООО "Орион" Евгения Карпушова и руководителя фирмы "Трейд" Юрия Бескровного. Обжалование меры пресечения бессмысленно из-за общественного давления, заявил адвокат Бескровного.

Как сообщал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Парк Европейский" в Волгограде добились возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора филиала компании "Квартстрой" Евгении Красильниковой и руководителя компании "Орион" Евгения Карпушова. 28 декабря 2017 года суд Центрального района Волгограда принял решение арестовать на два месяца Евгения Карпушова и руководителя фирмы "Трейд" Юрия Бескровного.

Адвокаты Карпушова и Бескровного обжаловали постановления суда. На рассмотрение апелляционных жалоб пришли сегодня 10 дольщиков, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде. 

В ходе заседания адвокат Карпушова потребовал домашнего ареста для своего подзащитного. "Уголовное дело возбуждено 26 апреля 2017 года. Расследование приближается к годичному сроку. За все это время мой подзащитный не препятствовал следствию и дает показания", - заявил он.

Сам Карпушев посредством конференц-связи сообщил, что "всегда являлся по первому требованию и намерений скрыться у него нет". Он также подчеркнул, что "оказывает максимальную помощь новому застройщику, передавая ему информацию по проекту". "В связи с моим арестом и нахождением в СИЗО данный процесс приостановился", - сказал Карпушов.

Однако большинство дольщиков высказались против освобождения Карпушова из-под ареста. "Карпушов не может сейчас влиять на передачу документов новому застройщику", - подчеркнул на заседании дольщик Алексей Шапочкин.

Суд оставил под арестом и руководителя фирмы-подрядчика строительства "Трейд" Юрия Бескровного, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель инициативной группы дольщиков Александр Назаров. "Срок ареста сокращен на 2 дня, он будет находиться под арестом не до 28 февраля, как постановил суд Центрального района, а до 26 февраля", - пояснил Назаров, отметив, что дольщики довольны решениями суда.

По словам адвоката Бескровного Дениса Старченкова, его подзащитный заявил о своей невиновности. "Бескровный считает, что совершенно не причастен к совершению данного преступления. Разумеется, мы возражаем против ареста. С учетом общественного давления обжалование меры пресечения бессмысленно", - подчеркнул он.

Адвокат Карпушова отказался от комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, приведены в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Волгоградские дольщики попросили Сбербанк об уступках", "Власти пообещали обманутым дольщикам сдать три дома до конца года", "230 человек вышли на митинг обманутых дольщиков в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 января 2018, 01:35

  • Защита Хамхоева заявила о затягивании дела

    Магасский районный суд в Ингушетии 12 января продлил на один месяц срок содержания под стражей Альберта Хамхоева, задержанного после нападения на пост ДПС в Яндаре. Следствие до сих пор не допросило свидетелей, некоторые из них уже покинули Ингушетию, заявил адвокат.

13 января 2018, 00:11

  • Защита назвала приговор Мухтарлы политическим заказом

    Суд признал Афгана Мухтарлы виновным на основе сфальсифицированных показаний, а обвинение не учло целый ряд смягчающих обстоятельств, заявили адвокаты журналиста. Приговор Мухтарлы - страшный сигнал другим азербайджанским журналистам в эмиграции, заявила организация "Репортеры без границ".

12 января 2018, 23:00

12 января 2018, 22:57

12 января 2018, 22:11

  • 50 горняков провели пикет в Гуково

    Минпром Ростовской области попросил руководство шахт выдать бывшим сотрудникам "Кингкоула" пайковой уголь, сказал сегодня на акции горняков представитель профсоюза. Член инициативной группы шахтеров сообщила о выплатах долгов по зарплате работникам компании "Алмазная".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей