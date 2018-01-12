12 января 2018, 19:32

Застройщик и подрядчик ЖК "Парк Европейский" оставлены под арестом в Волгограде

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе решение об аресте гендиректора ООО "Орион" Евгения Карпушова и руководителя фирмы "Трейд" Юрия Бескровного. Обжалование меры пресечения бессмысленно из-за общественного давления, заявил адвокат Бескровного.

Как сообщал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Парк Европейский" в Волгограде добились возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора филиала компании "Квартстрой" Евгении Красильниковой и руководителя компании "Орион" Евгения Карпушова. 28 декабря 2017 года суд Центрального района Волгограда принял решение арестовать на два месяца Евгения Карпушова и руководителя фирмы "Трейд" Юрия Бескровного.



Адвокаты Карпушова и Бескровного обжаловали постановления суда. На рассмотрение апелляционных жалоб пришли сегодня 10 дольщиков, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

В ходе заседания адвокат Карпушова потребовал домашнего ареста для своего подзащитного. "Уголовное дело возбуждено 26 апреля 2017 года. Расследование приближается к годичному сроку. За все это время мой подзащитный не препятствовал следствию и дает показания", - заявил он.

Сам Карпушев посредством конференц-связи сообщил, что "всегда являлся по первому требованию и намерений скрыться у него нет". Он также подчеркнул, что "оказывает максимальную помощь новому застройщику, передавая ему информацию по проекту". "В связи с моим арестом и нахождением в СИЗО данный процесс приостановился", - сказал Карпушов.

Однако большинство дольщиков высказались против освобождения Карпушова из-под ареста. "Карпушов не может сейчас влиять на передачу документов новому застройщику", - подчеркнул на заседании дольщик Алексей Шапочкин.

Суд оставил под арестом и руководителя фирмы-подрядчика строительства "Трейд" Юрия Бескровного, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель инициативной группы дольщиков Александр Назаров. "Срок ареста сокращен на 2 дня, он будет находиться под арестом не до 28 февраля, как постановил суд Центрального района, а до 26 февраля", - пояснил Назаров, отметив, что дольщики довольны решениями суда.

По словам адвоката Бескровного Дениса Старченкова, его подзащитный заявил о своей невиновности. "Бескровный считает, что совершенно не причастен к совершению данного преступления. Разумеется, мы возражаем против ареста. С учетом общественного давления обжалование меры пресечения бессмысленно", - подчеркнул он.

Адвокат Карпушова отказался от комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, приведены в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".



Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"