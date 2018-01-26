Волгоградские дольщики обратились за помощью к Герману Грефу

26 января 2018, 19:50

Дольщики ЖК «Парк Европейский» провели одиночные пикеты в Волгограде и направили главе Сбербанка заявления с просьбой решить вопрос уступки прав залоговых требований, которые затрудняют завершение строительства.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2017 года в Волгограде был сдан один из домов ЖК "Доминант". Власти пообещали, что еще две 24-этажки достроят в первом полугодии 2018 года, но дольщики "Доминанта" и ЖК "Парк Европейский" опасаются, что лишатся вложенных денег, если Сбербанк потребует арестовать квартиры.

Сегодня пять обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский» провели одиночные пикеты у офиса Сбербанка в центре Волгограда. В течение 40 минут они поочередно стояли с плакатами "Сбербанк! Новым ипотечникам — 7,4% годовых! Обманутым дольщикам — 11-15% годовых? В. В. Путин, где справедливость?", "В. В. Путин, банкирам «Сбербанка» - прибыль! Обманутым дольщикам — долги?", "Денег нет, но вы держитесь. Ваш Сбербанк" и другими, передал корреспондент "Кавказского узла".

Полицейских на месте акции не было, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель инициативной группы дольщиков Александр Назаров.

"Во время акций сотрудница Сбербанка поинтересовалась, почему пикеты не согласованы. Мы объяснили, что одиночные пикеты не согласовывают", - рассказал он.

Участники пикетов сдали сегодня заявления на имя управляющего Волгоградского отделения № 8621 ПАО «Сбербанк» Евгения Воеводина и председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, уточнил Александр Назаров.

В заявлениях дольщики объяснили, что позиция банка, который отказался уступить права залоговых требований новому застройщику «Пересвет-Юг» за 150 миллионов рублей и запросил за уступку прав не менее 500 миллионов рублей, "подвергает огромному риску возможность начала строительства домов нашего жилищного комплекса".

"Для привлечения новых ипотечных заемщиков для финансирования новостроек в 2018 году руководство ПАО «Сбербанк» предлагает на аккредитуемые объекты долевого строительства 7,4% годовых... В то время как обманутые дольщики проблемных объектов продолжают платить от 12% до 15% годовых. Предлагаемое ПАО «Сбербанк» снижение процентной ставки на 0,1% является смехотворным", - отмечается в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Дольщики попросили Воеводина и Грефа помочь в решении вопроса уступки прав залоговых требований, которые затрудняют завершение строительства ЖК «Парк Европейский», по цене, предложенной СК «Пересвет-Юг», а также "рассмотреть вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам ПАО «Сбербанк» для дольщиков проблемного объекта ЖК «Парк Европейский» до 8% годовых".

Участники пикетов передали заявления и копии своих документов специалисту банка, уточнил Александр Назаров. "Наши паспорта ксерокопировали, заявления отправляли в Москву, и нам пришли смски, что нашу проблему рассмотрят до 10 февраля", - сообщил он.

Аналогичное заявление заказным письмом 27 января будет отправлено в администрацию президента России, отметил Александр Назаров.

Он также предоставил копию ответа на свое обращение от управляющего Волгоградского отделения 8621 Евгения Воеводина. "В настоящее время между волгоградским отделением ПАО Сбербанк и другими хозяйствующими субъектами ведется судебный спор о залоговых правах на имущество в строящемся ЖК «Доминант». Вопросы, касающиеся снижения процентной ставки по ипотечным кредитам ПАО «Сбербанк», рассматриваются при непосредственном обращении заемщика в банк в индивидуальном порядке", - говорится в тексте документа, датированного 15 декабря 2017 года.

Люди не всегда осознают, что, вкладывая деньги в долевое строительство, они фактически инвестируют в строительный бизнес, а значит, разделяют с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле".

Напомним, что строительство ЖК "Доминант" началось в ноябре 2007 года. Три 24-этажных жилых дома планировалось сдать к концу 2011 года. Один из первоначальных застройщиков заключен под стражу, второй находится в розыске.