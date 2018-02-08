Директор клиники в Тбилиси осужден после смерти пациентов

08 февраля 2018, 16:41

Тбилисский городской суд признал, что руководитель клиники "Ланцети" обманом получил крупные суммы денег от пациентов, впоследствии скончавшихся после операции при пересадке печени. Он приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2017 года директор клиники "Ланцети" был заподозрен в крупном мошенничестве и сокрытии важной информации от пациентов.

Операции по трансплантации печени проводились в клинике 3 и 8 марта 2016 года. Оба пациента, по данным Главной прокуратуры Грузии, умерли через неделю после хирургического вмешательства. Клиника запросила за проведение каждой операции около 40 тысяч долларов.

Сегодня Тбилисский городской суд признал директора клиники Фармана Джейранли виновным по ст. 180 УК Грузии (мошенничество). По статье о сокрытии или фальсификации информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, директора оправдали.

Суд приговорил Джейранли к шести годам лишения свободы, сообщает "Грузия Online".

По данным следствия, в "Ланцети" с начала 2016 года работал приглашенный хирург-трансплантолог из Азербайджана, у которого не было грузинского сертификата ни по одной медицинской специальности. При этом директор клиники рекламировал его услуги, распространяя в СМИ и соцсетях информацию о специалисте-трансплантологе из Турции, сообщила прокуратура.

26 января азербайджанскому хирургу-трансплантологу, который провел операции, закончившиеся летальным исходом, было также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Прокуратур потребовала заочно арестовать его и объявить в розыск, передает АПА.

Комментариев Фармана Джейранли и хирурга, а также их представителей не поступало.