08 февраля 2018, 15:23

Бастрыкин прибыл в Дагестан для контроля проверок чиновников

Александр Бастрыкин прилетел в Махачкалу, чтобы проконтролировать работу следователей, проверяющих сведения о коррупции местных чиновников, сообщил источник в Следственном комитете.

Как писал "Кавказский узел", сегодня председатель СКР Александр Бастрыкин прилетел в Махачкалу, сообщил представитель ведомства, не уточнив причины визита главы комитета.

В январе в республику прибыли сотрудники Генпрокуратуры, МВД России и ФСБ, чтобы проверить сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки силовиков сопровождаются обысками и задержаниями чиновников. Так, 24 января был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, 3 февраля - главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Они обвинены в превышении полномочий. 5 февраля были задержаны и доставлены в Москву врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей, выделенных из республиканского бюджета.

Сегодня состоялась встреча Александра Бастрыкина с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, сообщает со ссылкой на представителя администрации главы и правительства республики ТАСС.

Подробности встречи источник издания не уточнил.

Рабочий визит Бастрыкина связан с арестом высокопоставленных чиновников, пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.

Источник в Следственном комитете сообщил, что глава комитета прибыл в республику для контроля "за рядом резонансных дел, которые были возбуждены в следственном управлении СКР по Республике Дагестан", пишет РБК.

Примечание:

"Кремль отверг критику Абдулатипова в связи с задержаниями в Дагестане", "Дагестанские журналисты прогнозируют борьбу за наследство "мекегинского" клана", "Решение об аресте Гамидова и его замов назначено на сегодня".

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