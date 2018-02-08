Дагестанцы откликнулись на видеопризыв назначить премьером земляка

08 февраля 2018, 12:20

Видео махачкалинца, который на фоне назначения премьера из Татарстана высказался за местные кадры в правительстве Дагестана, менее чем за сутки набрало более 146 тысяч просмотров. Его требование созвучно с призывом от имени владельца «Анжи». Комментаторы поспорили о способности местных политиков навести порядок в республике.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку. А 7 февраля началось формирование нового правительства республики. В этот день премьер-министром был назначен Артем Здунов, работавший до этого министром экономики Татарстана.

Отставке правительства Дагестана предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова по подозрению в крупном мошенничестве. Басманный суд Москвы отправил всех троих под арест до 5 апреля. Сами они вину не признают.

В Дагестане звучали призывы бойкотировать назначение Здунова премьером

За несколько часов до сессии парламента Дагестана, на которой кандидатура Здунова на пост премьер-министра была поддержана депутатами, житель Махачкалы вышел на одиночный пикет на главную площадь столицы республики.

Мужчина с плакатом заявил, что такой ответственный пост должен занять человек из Дагестана. "Здесь тысяча порядочных и честных людей", - говорит мужчина на видео, размещенном в группе «Голос Дагестана» соцсети Instagram.

На груди у него плакат с надписью "Уважаемые дагестанцы, если вам дороги честь и достоинство Дагестана и дагестанцев, то вы обязаны голосовать против сегодня!".

К 11.20 мск 8 февраля видео собрало 145 123 просмотров и 3 500 комментариев.

Также в социальных сетях распространялся призыв к дагестанцам от имени владельца дагестанского футбольного клуба "Анжи" Османа Кадиева, в котором он беспокоится за будущее своей республики, а также высказывает удивление в отношении того, что на место премьера Дагестана был представлен Здунов.

«Чем прославился этот чиновник из Татарстана перед нашей любимой Родиной, каковы его не замеченные никем подвиги и заслуги перед Дагестаном!? Каковы эти заслуги? […] У нас что, нет на три миллиона ни одного заслуженного человека, что к нам надо приводить руководителя?» - говорится в заявлении от имени Кадиева, опубликованном в частности в группе «Дагестан online» в соцсети Facebook. В этом заявлении отмечается, что "даже при коммунистах в Дагестане руководитель был дагестанцем".

Человек, близкий к окружению Кадиева, подтвердил что автор этого сообщения – действительно владелец "Анжи", написал 7 февраля портал "Кавказ.Реалии".

По его данным, 7 февраля по мессенджерам среди дагестанцев распространялись призывы бойкотировать сессию дагестанского парламента, но появлялись и аудиосообщения от "благодарных дагестанцев", которые признательны врио Дагестана Владимиру Васильеву за чистки в правительстве.

Отметим, что избрание председателя правительства Республики Дагестан не было единогласным. Против высказались 5 из 75 присутствовавших на заседании депутатов Народного Собрания, еще двое - воздержались. Всего в дагестанском парламенте 90 депутатов.

Пользователи соцсетей разошлись во мнениях относительно приезжих назначенцев

Комментаторы призывов назначать на руководящие посты дагестанцев высказали диаметрально противоположные мнения.

«Я тоже хочу своего земляка, как в Чечне», - написал, комментируя одиночный пикет, пользователь под ником gylia_shop. «Единственный патриот из трех миллионов, молодец мужик», - похвалила пикетчика angela_florist. «Мужчина! В депутаты его!!!» - вторит ей mountman. «Он прав», - согласен shama.476. «Правильно», - высказал свое мнение khatuzhat98.

«Как будто с дагестанскими чиновниками хорошо жили ... терпения нет у народа, посмотреть, что из всего выйдет, может они получше наших будут править», - пишет несогласная с пикетчиком zulfiya_magomedovna_k. «Зачем говорит - наши, чужие. […] Пусть поработает хороший специалист. Время покажет, кто лучше, думаю хуже уже некуда», - отмечает connect3080. «Были уже у власти дагестанцы. И не один был. Вот пожинаем их труды. Привели к позору», - заметиал gulaaysaeva.

«Когда в твоем доме ты не справляешься, придет другой, и он начнет правит тобой», - философски заметил abdula_gamzatov. «Как вы не понимаете, сейчас это необходимая мера. И это временное правительство. Дайте людям поработать. Потом поставят дагестанца. Сейчас это нереально и не изменит ничего. Имейте терпение», - написала gasanova_zylmira.

«Конечно, позор и пощечина», - оставила свой комментарий под призывом от имени Кадиева Рита Ройтман. «Кадиев говорит правильные слова. Сразу видно, дагестанский дух живёт в человеке до сих пор», - считает Marat Montano.

«Я в этих вопросах оппонент автору письма. Я считал, что нет в Дагестане людей, способных возглавить правительство, и сегодня убедился ещё раз», - написал в этой же группе Ахмед Хайбулаев. «Поезжайте в Татарстан, и увидите воочию, как там люди живут и как процветает Татарстан. Потом можете целую книжку написать, это я видел, работая в Поволжье», - Магомед Махулаев.

Напомним, что дагестанские пользователи соцсетей поддержали аресты высокопоставленных чиновников и кадровые чистки в Дагестане, призвав не прекращать борьбу с коррупцией и после выборов президента России.