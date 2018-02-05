Более 9000 жителей Карачаево-Черкесии остались без газа

05 февраля 2018, 08:35

Специалисты устранили последствия аварии на газопроводе, после которой 4 февраля остались без газа жители 17 населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Возобновление подачи газа в дома запланировано на сегодня.

Газоснабжение жителей республики приостановлено в связи с дефектами на магистральном газопроводе-отводе, который обслуживает ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», сообщила 4 февраля пресс-служба Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Без газоснабжения остались 9007 абонентов в 14 населенных пунктах", - говорится в справочном документе, размещенном на сайте ведомства.

По уточненным данным пресс-службы АО "Газпром газораспределение Черкесск", без газа остались 17 населенных пунктов в пяти районах республики. Последствия аварии устранены, газоснабжение социально значимых объектов возобновлено вечером 4 февраля, сообщил "Интерфакс-Юг".

Полностью возобновить газоснабжение всех 17 населенных пунктов газовики планируют сегодня, уточнило издание.

"Кавказский узел" писал также, что 14 января после аварии на газораспределительной станции в Динском районе Краснодарского края остались без газа жители станицы Пластуновской и села Красносельского. 15 января последствия аварии были устранены.