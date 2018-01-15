15 января 2018, 11:05

Газовики устранили последствия аварии на Кубани

Сотрудники газовой компании начали обход домов жителей двух населенных пунктов в Динском районе, оставшихся 14 января без газа после аварии. После проверки подключений в домах газоснабжение будет восстановлено, сообщила администрация района.

Как писал "Кавказский узел", 14 января после аварии на газораспределительной станции "Пластуновская" в Динском районе остались без газа жители станицы Пластуновской и села Красносельского. Ремонтные работы планировалось завершить сегодня утром.

Работники компании "Динскаярайгаз" сегодня устранили последствия аварии, сообщил сотрудник администрации района. По его словам, газовики завершают проверку сетей и обходят дома жителей, контролируя подключение газовых приборов и систем отопления, пишет в 10.01 мск "Интерфакс-Юг".

По данным пресс-службы районной администрации, несмотря на то, что авария устранена, газ в станицу Пластуновскую и село Красносельское пока не поступил. "Продувку газопровода завершили, но газ еще не поступил в дома. Газовщики 15 января в 7:30 начали обход домов", - цитирует пресс-службу администрации "Блокнот Краснодар".

Газоснабжение школ и детсадов при этом возобновлено, уточняет издание.

В станице Пластуновской и селе Красносельское, в которых живут около 12 тысяч и около 3000 человек соответственно, из-за аварии на газораспределительной станции сегодня отменены занятия в школах и детсадах, сообщают со ссылкой на пресс-службу администрации Динского района "Кубанские новости".

Примечание:

"Возобновлена подача газа в пять сел Дагестана", "Восемь сел на юге Дагестана отключены от газа после ДТП", "Дагестанское село осталось без газа после схода селя".

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