04 февраля 2018, 23:59

Спасатели предупредили о непогоде в Сочи

Ливень и шквалистый ветер прогнозируются в ближайшие сутки в Сочи. Городские службы перешли на усиленный режим работы.

Прогноз будет действовать сегодня ночью и днем 5 февраля.

Порывы ветра в этот период в Сочи могут достигать 20 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Метеорологи прогнозируют также проливные дожди. Уровень воды в реках из-за непогоды может подняться до неблагоприятных отметок. По поручению главы курорта все городские службы перешли на усиленный режим работы, передает со ссылкой на источник в администрации Сочи "Юга.ру".

Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона в этот период не использовать личный транспорт, не оставлять машины под деревьями, баннерами, а также легкими и плохо закрепленными конструкциями.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Сочи будет идти дождь при температуре +8 градусов, "скорость ветра 7 метров в секунду. 5 февраля дождь продолжится, температура останется прежней, скорость ветра снизится до 3 метров секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Около 30 рейсов задержаны в кубанских аэропортах", "Прогноз по лавинам продлен на Кубани", "Экстренное предупреждение объявлено в горах Краснодарского края".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 февраля 2018, 03:37

  • Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус

    Ученикам Долаковской школы в Ингушетии приходится каждое утро преодолевать несколько километров грязи по крутому склону, а школьный автобус стоит на приколе, пожаловались местные жители. По их словам, его нечем заправлять, а местные чиновники предлагают делать это за счет родителей. Проблему с горюче-смазочными материалами для школьных автобусов должны решать местные власти, а не родители учеников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерства образования и науки РФ.

05 февраля 2018, 02:38

  • Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении

    Родные Али Умарова и Расула Татамгаджиева не могут установить их местонахождение и предполагают, что они были похищены сотрудниками правоохранительных органов. В МВД Дагестана заявили, что ничего не знают о молодых людях, рассказал адвокат Селим Магомедов.

05 февраля 2018, 01:39

05 февраля 2018, 00:40

04 февраля 2018, 23:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты