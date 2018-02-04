Спасатели предупредили о непогоде в Сочи

04 февраля 2018, 23:59

Ливень и шквалистый ветер прогнозируются в ближайшие сутки в Сочи. Городские службы перешли на усиленный режим работы.

Прогноз будет действовать сегодня ночью и днем 5 февраля.

Порывы ветра в этот период в Сочи могут достигать 20 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Метеорологи прогнозируют также проливные дожди. Уровень воды в реках из-за непогоды может подняться до неблагоприятных отметок. По поручению главы курорта все городские службы перешли на усиленный режим работы, передает со ссылкой на источник в администрации Сочи "Юга.ру".

Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона в этот период не использовать личный транспорт, не оставлять машины под деревьями, баннерами, а также легкими и плохо закрепленными конструкциями.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Сочи будет идти дождь при температуре +8 градусов, "скорость ветра 7 метров в секунду. 5 февраля дождь продолжится, температура останется прежней, скорость ветра снизится до 3 метров секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.