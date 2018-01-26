Экстренное предупреждение объявлено в горах Краснодарского края

26 января 2018, 07:59

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в кубанских горах выше отметки 1000 метров.

Прогноз о лавиноопасности будет действовать до 18:00 27 января, проинформировали в МЧС.

Спасатели рекомендовали гостям региона и местным жителям не выходить в горы в снегопад и непогоду. Тем, кто окажется в горах в этот период, нужно избегать мест возможного схода лавин. "Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Красной Поляне осадков не ожидается, температура воздуха +6 градусов, ветер скоростью 5 метров в секунду. Вечером температура понизится до +2, осадков также не ожидается. 27 января также без осадков, температура будет +5, скорость ветра снизится до 3 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.