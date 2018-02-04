04 февраля 2018, 22:52

Около 30 рейсов задержаны в кубанских аэропортах

Задержка большинства авиарейсов в аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы связана с непогодой в Москве.

Задержаны восемь рейсов из Сочи в Москву и шесть рейсов в обратном направлении. Среди задержанных - один рейс из Санкт-Петербурга в Сочи и один обратно.

Четыре самолета не смогли вовремя отправиться из Краснодара в Москву. Один был отменен. Задержан также рейс в Актау. Не вылетели вовремя три рейса из Москвы в Краснодар, один из Актау, один из Ларнаки, следует из онлайн-расписания на сайте "Базэл аэро".

В аэропорту Анапы задержаны два рейса на прилет из Москвы.

Задержка рейсов из Москвы и обратно связана с непогодой в столице. "В связи с непогодой в московских аэропортах в расписании аэропортов Краснодарского края возникли изменения", - цитирует источник в "Базэл Аэро" "Кубань 24".

Примечание:

"Вылет четырех рейсов задержан из аэропорта Волгограда", "Самолет Москва - Сочи экстренно сел в Волгограде", "Пять авиарейсов на Кубань задержаны в Москве".

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