Родственники обвиняемых ожидают решения у здания Советского суда в Махачкале. Декабрь 2017 года. Фото: North Caucasus Service (RFE/RL)

04 февраля 2018, 23:25

Защита Эфенди Алимова обжаловала продление ареста

Адвокат одного из фигурантов уголовного дела о поджоге администрации Рутульского района Эфенди Алимова обжаловала решение Советского районного суда Махачкалы о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент в СИЗО остается еще один фигурант данного дела Мурадин Эминов, остальные двое обвиняемых - Аким Кулиев и Сулейман Гусейнов - помещены под домашний арест.

"Кавказский узел" писал, что в начале ноября 2017 года по делу о поджоге здания райадминистрации были задержаны четыре местных жителя - Аким Кулиев, Сулейман Гусейнов, Мурадин Эминов и Эфенди Алимов. Аким Кулиев пожаловался на пытки и в ноябре ранил себя в живот в изоляторе. После инцидента Кулиев и Гусейнов были переведены под домашний арест. 1 февраля Эфенди Алимову был продлен срок содержания под стражей.

Здание администрации Рутульского района сгорело в ночь на 14 сентября 2017 года. Родственники задержанных заявили, что во время задержания им подбросили наркотики и патроны.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Майя Ильясова, апелляционная жалоба на решение суда о продлении ареста ее подзащитного была направлена 1 февраля, и пока еще вышестоящая инстанция не назначила дату рассмотрения.

"На процессе в Советском районном суде Махачкалы следователю задавался вопрос о том, какие у них имеются обоснования обвинения Алимова. Кроме первоначальных признательных показаний моего подзащитного, от которых он уже отказался, ничего не было приведено. Следователь не смог привести обоснований и предположений, что якобы на свободе Алимов может скрыться или оказать давление на свидетелей. Подтверждающих это аргументов также нет в материалах дела", - рассказала адвокат.

По ее словам, состояние Алимова сейчас уже нормализовалось. "Он, конечно, морально подавлен. Но больше на него не оказывается физического давления", - отметила адвокат.

Со слов адвоката, следователи пока не возбудили уголовного дела по заявлению о применении пыток в отношении Алимова. "На процессе следователю задавался вопрос о решении, принятом по заявлению о пытках. Он ответил, что пока вынесено постановление об отказе в возбуждении дела в отношении сотрудников полиции, на которых жаловались задержанные. Но следователь подметил, что, возможно, они отменят это постановлении и более детально его рассмотрят", - рассказала адвокат.

Второй фигурант уголовного дела, Мурадин Эминов, в настоящее время также находится в СИЗО-4. "Почему вообще задержали Мурадина, нам непонятно. На него никто не указывал, в первичных показаниях его фамилии вообще не было. Мы считаем, что его случайно взяли. У него серьезное заболевание. Он находится на стационарном лечении в СИЗО. Оказываемое лечение способствует его выздоровлению", - рассказал один из родственников Эминова, не пожелавший называть свое имя для публикации.

По словам Арсена Кулиева, отца Акима Кулиева, находящегося под домашним арестом, им было направлено 48 жалоб в различные инстанции, которые в конечном итоге перенаправлялись в Следственный комитет. "В СКР заявляют, что рассматривают заявления и по результатам будет дан ответ. Но уже прошел установленный законом срок - месяц, а ответ о решении мы так и не получили", - добавил он.

"В Следственном комитете сообщают, что заявления рассматриваются, но уголовное дело до сих пор не заведено. Там не только жалобы на пытки, но и на незаконное изъятие учредительных документов на АЗС сына, денег из кассы, а также камер видеонаблюдения. Все это до сих пор не вернули. Они были изъяты без составления постановления следователя или судьи. И не в одном протоколе этот факт не отражен", - говорит Кулиев-старший.

По его словам, 2 февраля он был на приеме у руководителя республиканского следственного управления СКР Сергея Дубровина и повторно передал заявления и обращения.

Как отмечает Арсен Кулиев, до сих пор следствие не может дать ответ, какой мотив был у задержанных для поджога райадминистрации.

Сейчас Аким Кулиев находится дома, отец отметил, что с трудом получил разрешение на обследования его сына в медучреждениях. "До этого инцидента у Акима не было жалоб на здоровье. Он занимался спортом и постоянно проходил медобследования. Но сейчас у него появились сердечные боли и жалобы на постоянные боли в костях. Не исключено, что это последствия пыток", - отметил он. По его словам, в ближайшее время он намерен обратиться с заявлениями в СК России и Генпрокуратуру страны.

Примечание:

"Подсудимые по делу "орджоникидзевского джамаата" отказались от дачи показаний", "Отец Асхаба Албакова заявил в суде о невиновности сына", "Родственники Исы Гамботова связали его преследование с осетино-ингушским конфликтом".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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