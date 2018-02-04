04 февраля 2018, 19:01

Ростовский журналист заявил о поджоге машины

Сотрудник коммунистической газеты "Донская искра" Игорь Хорошилов уверен, что его автомобиль подожгли намеренно.

Инцидент произошел сегодня ночью. Очевидцем произошедшего стал сосед журналиста. Он рассказал, что человек с надвинутым на лицо капюшоном бросил на машину полиэтиленовый пакет с горючим и убежал, рассказал Хорошилов. 

Пожарные потушили огонь, однако автомобиль восстановлению не подлежит. "Предположений много, кто бы это мог быть. Пока для меня ясно, что это не несчастный случай. Машину сожгли намеренно", - цитирует Хорошилова "Блокнот".

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что получили заявление от журналиста и проводят проверку.

В последнее время Хорошилов опубликовал ряд острых материалов, посвященных борьбе за рощу в Александровке, которую планируют отдать под застройку. Также журналист публиковал в соцсетях посты, посвященные защите арестованных экс-руководителей Северного кладбища, он не скрывает своей позиции, что считает взятых под стражу жертвами силовиков, которые решили взять под контроль крупнейший погост в стране, пишет "Регион онлайн".

Примечание:

"Работа журналистов на Кавказе отмечена премией Сахарова", "Свидетель обвинения подтвердил мотив нападения на Рязанцева", "Следком забрал у полиции дело о нападении на Прудникова".

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