Работа журналистов на Кавказе отмечена премией Сахарова

01 февраля 2018, 05:35

Нарушения прав человека на Северном Кавказе остаются наиболее опасной темой для журналистской работы, заявил главный редактор "Новой газеты" на церемонии вручения премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок». Лауреаты премии Павел Каныгин и Дарья Полюдова выразили сожаление из-за равнодушия общества к преследованию активистов в России и войне на востоке Украины.

Церемония вручения премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок», которой отмечают заслуги журналистов и правозащитников, состоялась 31 января в Москве. Лауреатами премии стали корреспонденты «Новой газеты» Елена Милашина, Павел Каныгин и Али Феруз, украинский журналист Роман Сущенко, кубанская активистка Дарья Полюдова, телеканал "Дождь", издание "Такиедела" и "Кавказский узел" .

Церемония награждения вызвала большой интерес: примерно за десять минут до начала мероприятия выяснилось, что небольшой зал едва может вместить всех гостей, среди которых были коллеги, родственники и друзья лауреатов. Для желающих присутствовать на церемонии были принесены дополнительные стулья, а тем, кто пришел позже, пришлось стоять у дверей, сообщил присутствовавший на церемонии корреспондент "Кавказского узла".

Сергей Кожеуров рассказал об угрозах журналистам

Награду Елены Милашиной получил главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров. Редакция иногда получает угрозы из-за публикаций о нарушениях прав человека и коррупции, рассказал Кожеуров корреспонденту "Кавказского узла".

"Опасные темы связаны с коррупционными расследованиями, еще более опасные темы – нарушения прав человека в отдельных регионах нашей страны, прежде всего на Кавказе, - сказал главный редактор "Новой газеты".

Вместе с тем Кожеуров заметил, что лояльные руководству Чечни лица в последнее время стали вести себя по отношению к корреспондентам "Новой газеты" более сдержанно. "Да, бывает, что наших корреспондентов оскорбляют, но сейчас открытых и прямых угроз в их сторону нет. Там ведут себя сдержанно, видимо, понимая, что мы внимательно следим за этим", - пояснил он.

Непосредственно руководство Чечни не пыталось, по словам Кожеурова, связываться с редакцией. "От лица властей Чечни не было попыток контактировать с журналистами или руководством “Новой газеты”. Есть только рабочие контакты с нашими журналистами, которые работают на месте, но каких-то звонков, писем от руководства Чечни в редакцию газеты не было”, - добавил главред "Новой газеты".

Павел Каныгин рассказал о пленниках конфликта на востоке Украины

Корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин получил награду имени Сахарова «За мужество» за материалы о военнопленных в вооруженном конфликте на востоке Украины. Журналист отметил, что освещение случаев государственного ханжества является частью его профессиональных обязанностей.

«Награду получил за материал о гражданине России Викторе Агееве, который сейчас находится на Украине в качестве военнопленного. Его судят за терроризм. Это житель Алтайского края, который поехал воевать с Украиной. Парень нашел в интернете объявление, что в Ростовской области ведется набор людей, захотел заработать денег и поехал воевать, насмотревшись сюжетов на российских телеканалах. В Луганске ему сказали, что он формально будет сотрудником народной милиции. После того, как он попал в плен, на него махнули рукой, его родителям даже не сообщали о случившемся», - рассказал Каныгин корреспонденту "Кавказского узла".

Каныгин отметил, что у Виктора Агеева есть надежда вернуться домой в рамках очередного обмена военнопленными. Журналист не исключил, что в процессе обмена домой может вернуться и гражданин Украины Павел Гриб, арестованный в России по обвинению в терроризме.

19-летний украинец Павел Гриб, пропавший в Белоруссии в конце августа, 7 сентября 2017 года нашелся в краснодарском изоляторе ФСБ. По словам его отца, Павел имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. Павлу Грибу вменяется то, что он убеждал знакомую взорвать самодельную бомбу во время выпускной школьной линейки в Сочи. Ему предъявлено обвинение в склонении к террористической деятельности (ч.1 ст.205.1 УК РФ), материалы дела засекречены.

«По делу Гриба пока идет следствие, но оно скоро будет передано в суд. Павел Гриб имеет серьезные врожденные заболевания и постоянно нуждается в уходе, а в СИЗО, конечно, речи о постоянном наблюдении не может быть. Родители и правозащитники просят суд смягчить меру пресечения на домашний арест, но суд на это не идет. Это еще одно доказательство особой жестокости отдельных чиновников и ФСБ, которые считают, что Гриб якобы может скрыться. Куда может он уехать без документов? У него даже знакомых в России нет», - рассказал журналист.

В 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Павел Каныгин работал с украинской стороны. Периодически бывая в Ростовской области, журналист отмечал равнодушие местных жителей к этим событиям.

"Многим людям в Ростовской области, к сожалению, все равно, что происходит в конфликтной зоне. Даже когда шли кровопролитные бои в Иловайске и погибали сотни человек, а из Ростовской области к так называемым ополченцам шла военная техника, которая помогала им огнем, единственной заботой местных жителей было "а не прилетит ли к нам снаряд с Украины из-за обстрела с российской стороны?", - рассказал корреспондент.

Причиной равнодушного отношения жителей региона к боевым действиям на востоке Украины журналист назвал то, что люди в основном получают информацию из государственных СМИ, из-за чего у них складывается искаженное мнение. "Они видели, что идет техника, сбивает коров и даже людей, постоянно создает ДТП. Потом люди смотрят по российским телеканалам новости и верят, что российских военных на стороне ополченцев нет. У кого-то это вызывало сомнения, но не у всех”, - отметил Каныгин.

Дарья Полюдова посетовала на пассивность оппозиции

Среди получивших награду была также кубанская активистка Дарья Полюдова - одна из организаторов несостоявшейся акции против политики России в отношении Украины.

«Приятно, что вручили премию. Некоторых московских активистов поддерживали больше, например, Дадина - его оправдали и отпустили, а я отсидела. У меня еще два года дополнительного наказания, надо ходить и отмечаться», - сказала Полюдова корреспонденту "Кавказского узла" после получения награды.

В декабре 2015 года суд признал Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил ее к двум годам колонии-поселения. 20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу из колонии-поселения Новороссийска, а 31 января стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал ее жалобу.

По мнению Полюдовой, участники оппозиционных акций в Москве не уделяют политической деятельности достаточно сил и времени, в результате чего «оппозиция превратилась в тусовку». Она сама планирует продолжать активную политическую деятельность и полагает, что полученная награда и общественный резонанс не оградят ее от преследований со стороны властей. «Хотя может быть теперь не на год посадят, а на сутки», - выразила надежду активистка.

Среди награжденных медиа был "Кавказский узел".

Корреспондент "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в Дагестане летом 2013 года, его убийцы до сих пор не найдены. Учрежденная "Кавказским узлом" ежегодная премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева вручается журналистам, пишущим о Кавказе. Один из лауреатов премии, Жалауди Гериев, отбывает в Чечне трехлетний срок по обвинению в хранении наркотиков: весной 2016 года журналист был похищен вооруженными людьми, которые пытали его в лесополосе, расспрашивая о журналистской деятельности, а затем заставили признаться в хранении марихуаны. В СИЗО к Гериеву приходили сотрудники ФСБ и предлагали помощь в обмен на сведения о "Кавказском узле". ПЦ "Мемориал" признал Гериева политзаключенным. Петиция в защиту журналиста собрала 24 467 подписи. «Кавказский узел»» ведет тематическую страницу "Дело Гериева", в разделе "Справочник" опубликован материал "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" доступна биография Жалауди Гериева.

В конце церемонии награждения присутствовавшая в зале женщина раскрыла плакат с надписью "Награжденные вон с земли русской" и агитировала за Владимира Путина. Она ненадолго привлекла внимание собравшихся - награжденные журналисты сфотографировали ее, после чего женщина ушла.