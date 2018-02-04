Владикавказцы отпраздновали победу Гассиева танцами и стрельбой

04 февраля 2018, 13:21

Победу боксера Мурата Гассиева в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии жители Владикавказа отметили стрельбой на центральных улицах и народными гуляниями.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Владикавказа Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. Бой, прошедший в ночь на 4 февраля в Сочи, завершился победой российского боксера нокаутом в 12-м раунде.

Сотни жителей Владикавказа в ночь на 4 февраля устроили импровизированный автопробег в честь победы своего земляка Мурата Гассиева над кубинцем Юниером Дортикосом. Сотни машин разъезжали по улицам Владикавказа с флагами Северной Осетии, сообщает ТАСС.

По данным издания, в центре города на площади Штыба прошел мини-концерт в честь победы боксера. Во дворах горожане запускали фейерверки, люди семьями выходили на улицу и поздравляли друг друга с победой земляка.

При этом некоторые владикавказцы, проезжая на машинах по улицам города, сигналили и стреляли в воздух, скандируя имя чемпиона, отмечает издание "Абон".

Болельщики Гассиева также организовали автопробег в Цхинвале. По улицам Цхинвала проехало более 200 машин с российскими и осетинскими флагами. Проезжая на машинах по улицам Цхинвала, болельщики сигналили и стреляли в воздух, сообщает ИА "Рес".

При этом чиновники и крупные бизнесмены из Северной Осетии присутствовали на поединке в Сочи. На бой между Муратом Гассиевым и Юниором Дортикосом члены североосетинского правительства отправились чартерным рейсом, сообщает издание "Кавказ.Реалии".

По информации издания, всего чартерным рейсом в Сочи прилетели около 120 человек из числа республиканских чиновников и бизнесменов. Перелет на побережье занял у них всего полчаса.

По словам заместителя генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, всего из Владикавказа в Сочи были организованы три чартерных рейса. При этом, по его утверждению, "более половины билетов на бой выкупили осетины", информирует ГТРК "Алания".

Билеты на бой Гассиева с Дортикосом стоили от одной тысячи рублей до 90 000 рублей. Средняя цена билета составляла 4000 рублей, отмечает издание "15-й регион".