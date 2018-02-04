После победы Гассиев на своей странице в Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку. Фото: скриншот сообщения Гассиев, https://www.instagram.com/murat_gassiev/

04 февраля 2018, 13:21

Владикавказцы отпраздновали победу Гассиева танцами и стрельбой

Победу боксера Мурата Гассиева в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии жители Владикавказа отметили стрельбой на центральных улицах и народными гуляниями.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Владикавказа Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. Бой, прошедший в ночь на 4 февраля в Сочи, завершился победой российского боксера нокаутом в 12-м раунде.

Сотни жителей Владикавказа в ночь на 4 февраля устроили импровизированный автопробег в честь победы своего земляка Мурата Гассиева над кубинцем Юниером Дортикосом. Сотни машин разъезжали по улицам Владикавказа с флагами Северной Осетии, сообщает ТАСС.

По данным издания, в центре города на площади Штыба прошел мини-концерт в честь победы боксера. Во дворах горожане запускали фейерверки, люди семьями выходили на улицу и поздравляли друг друга с победой земляка.

При этом некоторые владикавказцы, проезжая на машинах по улицам города, сигналили и стреляли в воздух, скандируя имя чемпиона, отмечает издание "Абон".

Болельщики Гассиева также организовали автопробег в Цхинвале. По улицам Цхинвала проехало более 200 машин с российскими и осетинскими флагами. Проезжая на машинах по улицам Цхинвала, болельщики сигналили и стреляли в воздух, сообщает ИА "Рес".

При этом чиновники и крупные бизнесмены из Северной Осетии присутствовали на поединке в Сочи. На бой между Муратом Гассиевым и Юниором Дортикосом члены североосетинского правительства отправились чартерным рейсом, сообщает издание "Кавказ.Реалии".

По информации издания, всего чартерным рейсом в Сочи прилетели около 120 человек из числа республиканских чиновников и бизнесменов.  Перелет на побережье занял у них всего полчаса.

По словам заместителя генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, всего из Владикавказа в Сочи были организованы три чартерных рейса. При этом, по его утверждению, "более половины билетов на бой выкупили осетины", информирует ГТРК "Алания".

Билеты на бой Гассиева с Дортикосом стоили от одной тысячи рублей до 90 000 рублей.  Средняя цена билета составляла 4000 рублей, отмечает издание "15-й регион".

Примечание:

"Борец Сослан Рамонов получил вторую квартиру за победу на Олимпиаде", "Ингушские бизнесмены подарили Хасану Халмурзаеву квартиру и автомобиль", "Серебряный призер Рио Аниуар Гедуев получил в Кабардино-Балкарии квартиру и внедорожник".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 февраля 2018, 15:56

04 февраля 2018, 15:05

04 февраля 2018, 14:21

04 февраля 2018, 13:21

04 февраля 2018, 12:08

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты