Мурат Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

04 февраля 2018, 07:30

Уроженец Владикавказа Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

Бой, прошедший в ночь на 4 февраля в Сочи, завершился победой российского боксера нокаутом в 12-м раунде.

В последней трехминутке Дортикос дважды побывал в нокдауне. За 18 секунд до окончания 12-го раунда рефери был вынужден остановить бой после того, как Гассиев отправил кубинца в нокаут, сообщает издание “Чемпионат.com”.

По данным издания, эта победа стала для 24-летнего Гассиева 26-й в карьере (19-я — нокаутом), он не потерпел ни одного поражения. 31-летний Дортикос проиграл впервые в карьере при 22 победах (21 — нокаутом).

В финале Всемирной боксерской суперсерии Гассиев встретится с чемпионом мира по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком. Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии, отмечает "Спорт-Экспресс".

Всемирная боксерская суперсерия была организована промоутерами Кале Заурлендом и Ричардом Шафером в 2017 году. Победитель получит Кубок Мохаммеда Али, а призовой фонд турнира составляет $50 млн. Турнир проходит в двух весовых категориях, первом тяжелом весе и втором среднем весе, отмечает РБК.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября 2017 года в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика, защитив звание чемпиона мира по версии IBF в весе до 90,7 кг.