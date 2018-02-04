Азербайджан обвинил Армению в 130 обстрелах за сутки

04 февраля 2018, 09:11

Армянские военные за минувшие сутки 130 раз нарушили режим прекращения огня, заявило Минобороны Азербайджана.



Как писал "Кавказский узел", 3 февраля Азербайджан обвинил Армению в 117 обстрелах за сутки. Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах своих позиций с 28 января по 3 февраля.

По данным Минобороны Азербайджана, с утра 3 февраля по сегодняшнее утро вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции в общей сложности 130 раз. Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск 4 февраля не прокомментировали эту информацию на своих сайтах.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

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