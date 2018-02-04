04 февраля 2018, 05:14

Дзюдоист из Азербайджана выиграл "золото" Кубка Европы

Тофиг Мамедов стал золотым призером первого дня Кубка Европы по дзюдо, победив соперников из четырех стран.

Открытый Кубок Европы по дзюдо проходит 3 и 4 февраля в столице Болгарии Софии. Участие в нем принимают 244 дзюдоиста из 29 стран.

В первый день соревнований азербайджанский дзюдоист Тофиг Мамедов, выступающий в весовой категории до 60 кг, одолел соперников из Франции, Испании и Болгарии, сообщает "Спутник-Азербайджан".

В финальной схватке Мамедов встретился с Сахаватом Гаджиевым из Екатеринбурга и одолел его, пишет azerisport.com.

Примечание:

"Выходец из Азербайджана принес Турции ее первое "золото" на чемпионатах мира по легкой атлетике", "Сборная Азербайджана по борьбе бойкотирует чемпионат мира", "Азербайджан вышел в полуфинал футбольного турнира Исламиады".

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