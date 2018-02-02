02 февраля 2018, 23:01

Ростовский бизнесмен заподозрен в многомиллионной неуплате налогов

Директор предприятия по строительству автодорог уклонился от уплаты 10 миллионов рублей, внеся недостоверные сведения в налоговые декларации, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, руководитель коммерческой организации сфальсифицировал налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2014 года, а также III и IV кварталы 2015 года.

Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере), говорится на сайте следственного управления СКР по Ростовской области.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 января гендиректор мясокомбината в Ростовской области был заподозрен в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 71 миллиона рублей.

Примечание:

"Предприниматель в Адыгее заподозрен в неуплате 20 млн рублей налога", "Директор фирмы в Грозном обвинена в многомиллионной неуплате налогов", "Директор компании в Дагестане обвинен в неуплате налогов на 22,5 млн рублей".

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