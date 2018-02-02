Источник сообщил о задержании главного архитектора Махачкалы

02 февраля 2018, 11:36

Главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов задержан, сообщил источник "Интерфакса". Чиновник заподозрен в превышении должностных полномочий, он нанес ущерб бюджету примерно на 4 миллиона рублей, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили об обысках в доме главного архитектора Махачкалы и в здании управления архитектуры города.

Согласно данным информированного источника "Интерфакса", сотрудники спецслужб задержали Магомедрасула Гитинова, его подозревают в превышении должностных полномочий. При этом агентство указывает, что пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

В следственных органах подтвердили наличие уголовного дела в отношении Гитинова. Чиновник подозревается в совершении преступления по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий), сказано в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

По версии следствия, в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка по улице Тимирязева площадью 600 квадратных метров, принадлежащего местному жителю. Сделано это было с нарушением границ земельного участка, а в последствии на основании этого плана было выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома, выяснили следователи. В результате под зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий горожанину, и на нем уже выполнены строительные работы по закладке фундамента.

В феврале 2017 года по иску к мэрии города суд принял решение о сносе за счет администрации города построенного фундамента 12-этажного многоквартирного жилого дома. Стоимость работ по демонтажу незавершенных конструкций строения и вывоза мусора составляет около четырех миллионов рублей. Таким образом, на эту сумму противоправными действиями Гитинова причинен ущерб администрации города, заявляет следствие.

"В настоящее время по делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, в том числе обыски и выемки соответствующей документации", - говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

В Интернете появилось видео, на котором, как утверждается, снято происходящее сегодня в управлении архитектуры Махачкалы. На видео, которое опубликовал на своем канале в YouTube "Черновик", видно, что к зданию подходят люди с папками, а на дороге стоят машины, за которыми прячутся силовики в камуфляже и с оружием.

На сайте администрации Махачкалы комментариев относительно заявлений о задержании Гитинова и возбуждении уголовного дела в отношении него, по состоянию на 11.36 мск 2 февраля, опубликовано не было.

Напомним, 19 января в Махачкале был задержан мэр города Муса Мусаев, которому уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Он отстранен от исполнения обязанностей мэра. 1 февраля Мусаев по решению суда был оставлен под стражей. По версии следствия, мэр Махачкалы нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок за 1,1 млн рублей. Защита Мусаева назвала уголовное преследование необоснованным.