02 февраля 2018, 00:02

Работникам предприятия ЖКХ в Ахтубинске выплачен долг по зарплате

Руководство ахтубинского муниципального предприятия погасило почти миллионную задолженность перед 38 работниками. Дело в отношении директора передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", директор предприятия жилищно-коммунального хозяйства в Ахтубинске была заподозрена в невыплате 90 работникам свыше двух миллионов рублей за время с февраля по апрель 2017 года.

В обвинительном заключении уточняется, что директор МУП ЖКХ "Универсал" за этот срок не выплатил зарплату только 38 сотрудникам, причем задолженность составила 918 тысяч рублей.

Предприятия располагало средствами, необходимыми для выплаты зарплаты, отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления. К настоящему времени долг по зарплате полностью погашен.

Теперь уже бывшему директору "Универсала" предъявлено обвинение по ч.2 ст.145.1 Уголовного кодекса России (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Дело направлено в Ахтубинский районный суд, сообщается на сайте областного управления СКР 1 февраля.

Комментариев обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

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