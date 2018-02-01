Азиз Оруджев пожаловался на помехи для встреч с семьей

01 февраля 2018, 22:42

Осужденный Азиз Оруджев имеет право на открытые встречи с членами семьи, но в бакинском СИЗО ему позволяют общаться с близкими только через стеклянную перегородку, сообщил защитник журналиста.

"Кавказский узел" писал, что исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев 15 декабря 2017 года был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. Журналист вину не признал.

Азербайджанский Центр защиты политзаключенных включил имя Азиза Оруджева в список преследуемых по политическим мотивам. Брат арестованного, учредитель Kanal-13 Анар Оруджев связал преследование журналиста с его профессиональной деятельностью.

"После оглашения приговора Азизу Оруджеву прошло более полутора месяцев, однако в бакинском СИЗО-1 ему не дают открытой встречи с членами семьи. Мать, супруга и другие члены семьи могут его видеть и общаться с ним только через стеклянную перегородку", - сказал адвокат журналиста Джавад Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, встречи через стеклянную перегородку практикуются в период предварительного и судебного следствия. "Азиз Оруджев уже осужденный. Согласно пенитенциарным правилам, он должен иметь возможность встречаться с членами семьи напрямую", - отметил защитник. Он уточнил, что открытые встречи с родными положены осужденным раз в неделю, а телефонные разговоры - дважды в неделю.

Защита поставит вопрос о нарушении норм Европейской конвенции прав человека в отношении Оруджева 6 февраля - в этот день в Бакинском апелляционном суде должно состояться предварительное заседание по его апелляционной жалобе. В апелляции защита требует прекратить уголовное преследование журналиста по оправдательным основаниям.

"Дух и буква Европейской конвенции заключается в уважении достоинства человека где бы то ни было, включая места заключения. Оруджева судили за финансовые операции Центра исследования медиа "Кавказ", но он там никогда не был руководителем или должностным лицом, не подписывал ни одного контракта. Этим центром руководил его брат Анар Оруджев, который с 2014 года проживает в Германии", - подчеркнул Джавадов.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов подтвердил, что ограничение прав Оруджева на встречи с родными является нарушением закона.

"Ограничения на прямые встречи незаконны и противоречат логике. Смысла жестко изолировать журналиста больше нет - следствие и суд завершены, так что нет места даже гипотетическим предположениям, что он через родных может оказать давление на свидетелей. Это говорит о предвзятости по отношению к Азизу Оруджеву", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Отдел общественных связей Пенитенциарной службы оказался недоступен для комментариев. В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что заседание по делу Оруджева состоится 6 февраля.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир ранее призвал власти Азербайджана пересмотреть приговор Азизу Оруджеву и прекратить посягательства на свободу и безопасность журналистов независимых СМИ.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".