Скриншот страницы штаба студентов КБГУ "Сторонники Путина" в Instagram. (www.instagram.com/putin_kbsu)

01 февраля 2018, 21:51

"Голос" указал на злоупотребления нальчикских сторонников Путина в КБГУ

Доказать прямое нарушение закона в создании штаба студентов Кабардино-Балкарского государственного университета в поддержку Путина сложно, но фактически такие действия указывают на неравноправие кандидатов, указал эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг.

Информация о создании студенческого штаба сторонников кандидата в президенты Владимира Путина в КБГУ появилась 27 января на сайте "Карта нарушений на выборах". О создании такой организации стало известно из сообщения, опубликованного группой "Штаб студентов КБГУ "Сторонники Путина" в социальной сети "ВКонтакте". Как минимум одно заседание прошло в стенах вуза, указано в сообщении "Карты нарушений".

Инициатива создания штаба принадлежит магистранту Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета им.Х.М.Бербекова Георгию Савельеву. На первом собрании штаба более 20 студентов-активистов решили предложить студентам всех высших и средних учебных заведений Кабардино-Балкарии присоединиться к работе в поддержку Путина. В то же время участники штаба подчеркивают, что вступление в него является добровольным, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Пользователи социальных сетей, комментировавшие новость о создании штаба студентов КБГУ в поддержку Путина, указали на незаконность политической деятельности и агитации в учебных заведениях. Организатор штаба Георгий Савельев убежден, что нарушения с его стороны не было.

"Это штаб студентов КБГУ, но не штаб при КБГУ. Штаб будет располагаться на улице Ленина, где находится региональный предвыборный штаб Путина. На тот момент, когда состоялось организационное заседание инициативной группы, 18 января, Путин еще не был зарегистрирован кандидатом в президенты. Мы заявили о поддержке действующего президента, но никакой агитации не проводилось", - заявил Савельев корреспонденту "Кавказского узла".

Савельев также считает, что закон не запрещает прямо проводить в вузах агитацию, указывая, что законодательно в учебных заведениях запрещена только деятельность политических партий. "Мы ничего не нарушили", - заключил он.

"В государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются", указано в пункте 12 статьи 27 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Ограничения при проведении предвыборной агитации установлены статьей 56 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; указания на запрет политической агитации в учебных заведениях там нет.

Савельев также добавил, что инициатива создания штаба поддержки Путина принадлежит лично ему, и руководство вуза к этому непричастно. В пресс-службе КБГУ корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что заседание инициативной группы было частной инициативой студентов, которых никто не организовывал. Представители избиркома Кабардино-Балкарии пообещали прокомментировать ситуацию после ее изучения.

Доказать прямое нарушение законодательства в случае со штабом студентов-сторонников Путина сложно: при указании на закон об образовании руководство вуза будет настаивать, что "студенты совершеннолетние люди и организовались сами", а закон о выборах формально не нарушен, сообщил эксперт по краткосрочному наблюдению движения "Голос" Василий Вайсенберг корреспонденту "Кавказского узла".

"Формально закон не нарушен, в противном случае возмутился бы ЦИК, но есть сомнения в добровольности участия в организации и собрании инициативной группы студентов КБГУ. Есть сомнения, что это частная инициатива студентов. Поскольку использована площадка учебного заведения, встает вопрос, могут ли другие кандидаты получить ровно такую же площадку. Если соответствующее обращение поступало и получен отказ, то это нарушение, но если никто не обращался, то нарушения нет", - рассказал Вайсенберг.

По мнению Вайсенберга, в данном случае нарушена не формальность закона, а его дух, "который говорит, что выборы должны быть честными, допуск равноправный, все кандидаты равны". Общественная организация "Голос" считает нужным привлекать внимание к подобным действиям, потому что они могут быть сопряжены и с прямыми нарушениями.

Распространенным нарушением закона в подобных случаях является размещение информации о штабе сторонников кандидата на сайте университета, который не может участвовать в агитации, если является государственным, заметил эксперт. Кроме того, "в организации таких якобы самодельных штабов постоянно участвуют должностные лица во время исполнения своих должностных обязанностей, что тоже прямо запрещено", обратил внимание Василий Вайсенберг.

Примечание:

"Сторонники Навального пожаловались на давление ростовских педагогов", "Около 200 человек поддержали "Забастовку избирателей" в Сочи", "Ученые потребовали сохранить изучение национальных языков в школах Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова, Олег Краснов; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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