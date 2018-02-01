Сторонник Навального вышел на свободу в Ростове-на-Дону

28 декабря 2017 года полицейские и сотрудники центра "Э" пришли в ростовский штаб Навального и составили административные протоколы на пятерых участников собрания 24 декабря. 17 января двое активистов были оштрафованы. 18 и 19 января протоколы за участие в этой акции получили еще четверо активистов. Двоих из них оштрафовали, координатор штаба Анастасия Дейнека получила восемь суток ареста, а активисту Вадиму Кобзеву назначили 10 суток. 23 января была оштрафована волонтёр штаба Татьяна Спорышева, 29 января - активисты Сергей Гривко и Ольга Зенина .

Как сообщал " Кавказский узел ", 24 декабря 2017 года на Театральной площади Ростова-на-Дону прошло собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты России. Активисты собрали 800 подписей, мероприятие завершилось без задержаний. Уже 22 января суд признал Вадима Кобзева виновным в нарушении правил проведения митинга .

Вадим Кобзев, арестованный на десять суток за участие в собрании сторонников Навального в Ростове-на-Дону, отпущен из спецприемника МВД.

Сотрудник штаба Навального Вадим Кобзев вышел из спецприемника сегодня около 16.20 мск. Его встречали девять соратников, передает корреспондент "Кавказского узла".

"В этот раз условия содержания были в целом хорошими. До этого я отбывал арест четверо суток в другой камере - тогда мне выдавали грязный матрас, грязную подушку и вообще не выдавали постельное белье. Еще был неприятный запах в камере от туалета. В этот раз было намного лучше - вероятно, у них была проверка. Мне выдали чистый матрас, постельное белье, но не выдали подушку. С сотрудниками полиции были хорошие отношения", - рассказал "Кавказскому узлу" Вадим Кобзев.

Он отметил, что апелляционная жалоба на его арест была отклонена. "Когда меня повезли на апелляцию, я даже не сомневался в том, что апелляцию мы проиграем. Наш адвокат подготовил жалобы на решение суда первой инстанции и защищал нас уже в Ростовском областном суде", - сказал Кобзев, добавив, что разочарован в российском правосудии.

По словам Кобзева, он стал волонтером штаба Навального в мае 2017 года. "Планирую продолжать деятельность до конца, до победы", - заявил активист.

Отметим, что координатор штаба Анастасия Дейнека, арестованная на восемь суток, вышла на свободу 30 января.

Волонтеры штабов Навального регулярно обвиняют силовиков и различные группы граждан в провокациях, но рассчитывают продолжать свою работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" "Кавказский узел" изучил позицию политика по ряду вопросов, непосредственно затрагивающих Кавказ.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального".