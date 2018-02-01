Подготовка к визиту Путина в Ростов-на-Дону вызвала критику в соцсетях

01 февраля 2018, 11:42

Ростовчанка опубликовала фото ночной покраски моста близ завода "Ростсельмаш". Пользователи связали работы с ожидаемым сегодня визитом в город Путина.

Как писал "Кавказский узел", ранее завод "Ростсельмаш" Владимир Путин посещал также в июле 2009 года и в декабре 2008 года, когда был премьер-министром.

"Готовимся к приезду Путина! Срочная покраска моста напротив проходной завода "Ростсельмаш" в 01.10 ночи 1 февраля 2018 года", - написала Юлия Москалец сегодня под своей фотографией в группе "Ростов-Главный - новости Ростова-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте".

На фотографии видно, как люди в оранжевой униформе осуществляют покраску моста в ночное время, а для освещения используются прожекторы.

К 11.42 мск эту фотографию просмотрели 17111 пользователей соцсети, под ней оставлено 227 комментариев.

Большая часть комментаторов раскритиковала такие действия. "Позорище", - написал Роман Расторгуев. "Мда, траву теперь красить не нужно))) Показуха [...], прямо в духе всей нашей жизни", - согласен с ним Виктор Бенц. "И это за наши с вами деньги на наших глазах!!!" - возмущен Влад Давидов. "Цирк и показуха", – оценил происходящее на фото Max Bed.

Однако не все критично высказались по поводу увиденного на фотографии, отдельные пользователи заступились за чиновников. "А когда им красить? Днем? Останавливать движение? Чтобы все еще больше возмущались? Естественно, они красят ночью, чтобы никому не мешать", - высказал свое мнение Алексей Мотренко.

Среди комментаторов также были и такие, кто указывал, что подобное происходит и в других регионах. "Самое время для покраски, это шоу у нас в стране повсеместно!!!" - написал, в частности, пользователь под ником "Экскурсии Калининград (Кёнигсберг), гид".

"Почаще бы Путин приезжал!" – пошутил Игорь Молчанов.

"Губернатору и сити-менеджеру гудбай-прощай", - предположил Алекс Гуревич.

Отметим, что Владимир Путин в Ростове-на-Дону проведет заседание президиума Госсовета России по развитию промышленности, а также посетит ряд предприятий, среди которых производственное объединение "Ростсельмаш", сообщила 31 января пресс-служба Кремля.

Предполагается, что на "Ростсельмаше" президенту покажут новые образцы сельскохозяйственной техники. Также в ходе поездки в Ростов-на-Дону Путин осмотрит новый аэропорт "Платов" и в режиме видеоконференции даст старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС, передает РИА "Новости".

Напомним, аэропорт "Платов" начал обслуживание внутрироссийских и международных рейсов 7 декабря 2017 года. Строительство энергоблока №4 Ростовской АЭС закончилось в декабре 2015 года. 6 декабря 2017 года специалисты приступили к физическому пуску энергоблока - этапу подготовки к энергопуску и началу выработки электроэнергии.