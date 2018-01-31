31 января 2018, 05:47
Пожар на рынке в Кизилюрте потушен
Площадь пожара на центральном вещевом рынке Кизилюрта составила 500 квадратных метров.
"Кавказский узел" писал, что в ночь с 30 на 31 января на вещевом рынке Кизилюрта, известном как "Большой базар", произошел пожар.
Примерно в 01.00 мск сегодня, 31 января пожар на рынке в дагестанском городе Кизилюрт был ликвидирован. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по республике.
Идет проливка и разбор конструкций. Жертв и пострадавших нет, информирует ТАСС.
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