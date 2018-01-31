31 января 2018, 05:47

Пожар на рынке в Кизилюрте потушен

Площадь пожара на центральном вещевом рынке Кизилюрта составила 500 квадратных метров.

"Кавказский узел" писал, что в ночь с 30 на 31 января на вещевом рынке Кизилюрта, известном как "Большой базар", произошел пожар

Примерно в 01.00 мск сегодня, 31 января пожар на рынке в дагестанском городе Кизилюрт был ликвидирован. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по республике.

Идет проливка и разбор конструкций. Жертв и пострадавших нет, информирует ТАСС.

Примечание:

"Взрыв в жилом доме произошел в Баку", "Женщина пострадала при взрыве газа в Волжском", "Два человека стали жертвами пожара в Дагестане".

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