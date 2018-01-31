Пожар на рынке в Кизилюрте потушен

31 января 2018, 05:47

Площадь пожара на центральном вещевом рынке Кизилюрта составила 500 квадратных метров.

"Кавказский узел" писал, что в ночь с 30 на 31 января на вещевом рынке Кизилюрта, известном как "Большой базар", произошел пожар.

Примерно в 01.00 мск сегодня, 31 января пожар на рынке в дагестанском городе Кизилюрт был ликвидирован. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по республике.

Идет проливка и разбор конструкций. Жертв и пострадавших нет, информирует ТАСС.