Женщина пострадала при взрыве газа в Волжском

27 января 2018, 21:06

Жильцы пятиэтажки в Волжском эвакуированы после взрыва бытового газа в одной из квартир, пострадавшая госпитализирована с ожогами.

Взрыв произошел сегодня на улице Пушкина, 74. Пожара и обрушений в результате взрыва не было, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"В результате пожара пострадала женщина 36 лет, у нее ожоги первой и второй степени, она доставлена в больницу Фишера", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы губернатора Александр Бондаренко.

Глава региона Андрей Бочаров прибыл на место ЧП.

"Люди из подъезда эвакуированы, газ перекрыт, электричество отключено, организована охрана квартир и подъезда. Круглосуточно здесь будет охрана сотрудниками Росгвардии и полиции. Проходят оперативно-следственные мероприятия по установке причин взрыва. Принимаются меры по сохранению теплового контура всего здания и непосредственно пятого подъезда (где произошел взрыв, - прим. "Кавказского узла"). Пункт временного размещения находится в гостинице "Ахтуба", люди обеспечены горячим питанием. Там находится одна семья, остальные размещены у родственников и друзей", - рассказал губернатор.

По его данным, жителям остальных семи подъездов дома ничего не угрожает. "Уже начато проведение экспертизы для принятия решения по данному подъезду. Исходя из видимых повреждений, серьезных последствий мы предварительно не видим. Но будем ждать окончания экспертизы", - сказал Бочаров.

Дом оцеплен, сотрудники полиции охраняют имущество, проинформировал представитель областного главка МВД Антон Корнаухов.