25 января 2018, 08:00

Два человека стали жертвами пожара в Дагестане

Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в жилом доме в Бабаюртовском районе Дагестана.

Пожар произошел 24 января в одном из частных в селе Татаюрт.

"Имеются пострадавшие которые доставленны в Центральную районную больницу Бабаюртовского района", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.

По уточненным данным, в результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина.

"Пострадавшего мужчину доставили в Бабаюртовскую районную больницу с 20% ожогами тела. Его отпустили под расписку, так как он отказался от госпитализации", – цитирует представителя Минздрава республики РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре 9 января в частном доме в дагестанском селе Сулевкент. Погиб трехлетний ребенок, еще два мальчика пяти и 10 лет были доставлены в махачкалинскую больницу с ожогами, где один из них позднее скончался.

Примечание:

"Школа и детский сад повреждены пожаром в Дагестане", "Три ребенка стали жертвами пожара в Дагестане", "Пожар произошел в хасавюртовском торговом центре".

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