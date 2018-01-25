25 января 2018, 08:00
Два человека стали жертвами пожара в Дагестане
Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в жилом доме в Бабаюртовском районе Дагестана.
Пожар произошел 24 января в одном из частных в селе Татаюрт.
"Имеются пострадавшие которые доставленны в Центральную районную больницу Бабаюртовского района", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.
По уточненным данным, в результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина.
"Пострадавшего мужчину доставили в Бабаюртовскую районную больницу с 20% ожогами тела. Его отпустили под расписку, так как он отказался от госпитализации", – цитирует представителя Минздрава республики РИА "Дагестан".
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре 9 января в частном доме в дагестанском селе Сулевкент. Погиб трехлетний ребенок, еще два мальчика пяти и 10 лет были доставлены в махачкалинскую больницу с ожогами, где один из них позднее скончался.
"Школа и детский сад повреждены пожаром в Дагестане", "Три ребенка стали жертвами пожара в Дагестане", "Пожар произошел в хасавюртовском торговом центре".
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