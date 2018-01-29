Взрыв в жилом доме произошел в Баку

29 января 2018, 16:41

После взрыва в жилом доме в Низаминском районе Баку возник пожар. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв произошел сегодня вечером около 16.00 по местному времени (15.30 мск) в пятиэтажном жилом здании, расположенном на проспекте Караева в Низаминском районе Баку.

На место инцидента прибыли спасатели МЧС Азербайджана. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа, сообщает азербайджанское издание Haqqin.az.

После взрыва в доме возник пожар. По словам главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауфа Нагиева, на место пожара были направлены две бригады медиков. На месте выяснилось, что пострадавших в данном инциденте нет, сообщает издание "Спутник-Азербайджан".



"Кавказский узел" также писал, что утром 27 января в магазине канцтоваров в Баку произошли взрыв и пожар. Полицейские сообщили о двух пострадавших. Позднее стало известно, что в результате взрыва получил ожоги и был госпитализирован один человек - 57-летний местный житель.