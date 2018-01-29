29 января 2018, 16:41
Взрыв в жилом доме произошел в Баку
После взрыва в жилом доме в Низаминском районе Баку возник пожар. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Взрыв произошел сегодня вечером около 16.00 по местному времени (15.30 мск) в пятиэтажном жилом здании, расположенном на проспекте Караева в Низаминском районе Баку.
На место инцидента прибыли спасатели МЧС Азербайджана. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа, сообщает азербайджанское издание Haqqin.az.
После взрыва в доме возник пожар. По словам главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауфа Нагиева, на место пожара были направлены две бригады медиков. На месте выяснилось, что пострадавших в данном инциденте нет, сообщает издание "Спутник-Азербайджан".
"Кавказский узел" также писал, что утром 27 января в магазине канцтоваров в Баку произошли взрыв и пожар. Полицейские сообщили о двух пострадавших. Позднее стало известно, что в результате взрыва получил ожоги и был госпитализирован один человек - 57-летний местный житель.
"Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Азербайджане", "Человек пострадал при взрыве газа в Баку", "Рабочий погиб при взрыве на заводе в Баку".
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