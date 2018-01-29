Последствия взрыва в подвале жилого дома на улице Диляры Алиевой в Баку. Фото: © SPUTNIK / MURAD ORUJOV https://ru.sputnik.az/incidents/20180127/413786454/vzriv-baku-pogibshiye.html

29 января 2018, 16:41

Взрыв в жилом доме произошел в Баку

После взрыва в жилом доме в Низаминском районе Баку возник пожар. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв произошел сегодня вечером около 16.00 по местному времени (15.30 мск) в пятиэтажном жилом здании, расположенном на проспекте Караева в Низаминском районе Баку.

На место инцидента прибыли спасатели МЧС Азербайджана. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа, сообщает азербайджанское издание Haqqin.az.

После взрыва в доме возник пожар. По словам главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауфа Нагиева, на место пожара были направлены две бригады медиков. На месте выяснилось, что пострадавших в данном инциденте нет, сообщает издание "Спутник-Азербайджан".

"Кавказский узел" также писал, что утром 27 января в магазине канцтоваров в Баку произошли взрыв и пожар. Полицейские сообщили о двух пострадавших. Позднее стало известно, что в результате взрыва получил ожоги и был госпитализирован один человек - 57-летний местный житель.

Примечание:

"Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Азербайджане", "Человек пострадал при взрыве газа в Баку", "Рабочий погиб при взрыве на заводе в Баку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 января 2018, 00:07

30 января 2018, 00:02

30 января 2018, 00:01

  • Кремль унаследовал политику подкупа кавказских элит от Российской империи

    Установление взаимоотношений между властью и подданными на Кавказе в Российской империи характеризовалось покупкой лояльности местных элит и сопровождалось показухой во время официальных визитов. При сохранении этих тенденций современные региональные элиты на Кавказе получили большое влияние, рассказал доктор исторических наук Вадим Трепавлов.

29 января 2018, 22:36

  • Следователи не разрешали Дереву покидать Карачаево-Черкесию

    Суд в Москве вынес обоснованное решение об аресте Эдуарда Дерева, так как в Карачаево-Черкесии он не получил разрешение на выезд из республики, заявил представитель следственного управления СКР по региону. Дело против Дерева было сфабриковано и носит заказной характер, считает журналист Мурат Гукемухов.

29 января 2018, 21:16

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты