Апелляционный суд отклонил жалобу Исмайловой на запрет покидать Азербайджан

30 января 2018, 22:10

Бакинский апелляционный суд оставил в силе запрет журналистке Хадидже Исмайловой выезжать за пределы Азербайджана. Журналистка заявила, что подаст кассацию.

Как писал "Кавказский узел", Хадиджа Исмайлова широко известна журналистскими расследованиями на тему коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года она была осуждена на 7,5 года заключения по обвинениям в экономических преступлениях. В мае 2016 года Верховный суд заменил ей реальный срок на 3,5 года условного, с испытательным сроком пять лет. Исмайлова вины не признала. В ЕСПЧ подана жалоба журналистки на запрет покидать Азербайджан.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) состоялось рассмотрение жалобы Хадиджи Исмайловой на отказ ей в возможности выехать за рубеж. Жалоба была подана на решение Бинагадинского районного суда от 17 октября 2017 года.

«Я обращалась в суд, чтобы мне позволили выехать по приглашению Рижского филиала Стокгольмской экономической школы на преподавание 23-дневного курса по расследовательской журналистике. Мне поступило также приглашение принять участие в церемонии награждения премией фонда Right Livelihood за "мужество и стойкость при разоблачении коррупции", которой я была удостоена. Тем не менее, мне не позволили выехать из страны», - рассказала Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

Журналистка считает, что этим ей был нанесен и материальный ущерб. "Мне за ведение курсов по расследовательской журналистике полагался гонорар 12 тысяч евро", - пояснила она.

Кроме того, по мнению Исмайловой, суд нарушил ее презумпцию невиновности, поскольку принял довод пенитенциарной службы о вероятности того, что журналистка не вернется в Азербайджан, хотя оснований так считать не было.

Однако судейский состав БАС под председательством Амира Байрамова отклонил апелляционную жалобу Исмайловой и оставил в силе решение Бинагадинского суда от 17 октября 2017 года о том, что журналистке нельзя покидать Азербайджан.

В апреле 2013 года Хадиджа Исмайлова стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Хадиджи Исмайловой.

Хадиджа Исмайлова теперь обратится с кассационной жалобой в Верховный суд. «Я уже по четвертому кругу прохожу судебные инстанции по вопросу запрета на выезд из страны. Европейский суд по правам человека уже начал коммуникацию по нашей жалобе относительно этого запрета. 17 января правительство Азербайджана должно было ответить на вопросы ЕСПЧ. Но, как мне сообщили из ЕСПЧ, власти попросили на ответы больше времени", - сказала журналистка, отметив, что не знает, какой дополнительный срок предоставлен правительству для ответов ЕСПЧ.

Срок запрета на выезд Исмайловой из Азербайджана истечет в мае 2021 года, с учетом пятилетнего испытательного срока. «Обычно испытательный срок бывает меньше условного срока. Но мне назначили 3,5 года лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком», - пояснила журналистка.

Исмайлова отметила, что в апелляционном суде сама отстаивала свои права. «Я не стала отрывать моих адвокатов от работы, у них и так много дел, связанных с защитой прав активистов», - пояснила она.

Хадиджа Исмайлова продолжает расследовательскую деятельность в составе международного Центра по исследованию коррупции (OCCRP). «Никакие ограничения не могут остановить мою работу. У нас впереди еще много дел», - заметила журналистка.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении жалобы Исмайловой.