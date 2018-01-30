Участник перестрелки в Волгограде оставлен под стражей

30 января 2018, 18:03

Областной суд отказался удовлетворить апелляцию на арест предполагаемого зачинщика перестрелки в Волгограде, который находится в больнице.

Как писал "Кавказский узел", стрельба произошла в Красноармейском районе вечером 18 января. Один человек был убит и трое госпитализированы с ранениями. Двоих подозреваемых в убийстве и покушении задержали 19 января. Еще один подозреваемый, получивший ранение и попавший в больницу, был арестован.

Арестованному не удалось обжаловать решения Красноармейского районного суда Волгограда. Областной суд оставил его под стражей до 18 марта.

При этом подозреваемый, в ходе стычки получивший несколько ранений, продолжает находиться в больнице, передает сегодня со ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда "Высота 102".

Комментариев подозреваемого или его представителей не поступало.