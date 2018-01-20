Арестован один из участников перестрелки в Волгограде

20 января 2018, 22:08

Суд арестовал подозреваемого по делу о перестрелке в Волгограде, который находится в больнице. По версии следствия, он был зачинщиком конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", стрельба произошла в Красноармейском районе вечером 18 января. Один человек был убит и трое госпитализированы с ранениями. Двое подозреваемых в убийстве и покушении были задержаны 19 января, один из раненных в ходе нападения взят под охрану в больнице.

Судья Красноармейского районного суда Волгограда сегодня на выездном заседании в больнице избрал в отношении участника перестрелки меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила представитель регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая.

"Выездное заседание суда прошло в больничной палате, где находится 35-летний подозреваемый. Суд удовлетворил ходатайство следователя о его аресте на два месяца, до 20 марта", - цитирует Куницкую "Интерфакс".

По ее словам, именно этот подозреваемый, как считает следствие, является зачинщиком конфликта, закончившегося перестрелкой. "В отношении двух других подозреваемых продлен срок задержания на 72 часа", - добавила Куницкая.