Задержаны участники перестрелки в Волгограде

19 января 2018, 09:54

Двое подозреваемых в убийстве и покушении задержаны, один из раненных в ходе нападения в Красноармейском районе Волгограда взят под охрану в больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 18 января в результате стрельбы в Волгограде один человек был убит и трое получили огнестрельные ранения. Раненые были госпитализированы, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Для задержания подозреваемых в Волгограде был объявлен план "Перехват".

"По подозрению в совершении убийства и покушении на убийство задержаны мужчины 1999 и 1983 годов рождения. Еще один подозреваемый, который находится с ранением в больнице, взят под охрану", - цитирует источник в правоохранительных органах региона "Интерфакс".