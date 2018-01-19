Оцепление места происшествия Фото https://34.мвд.рф/

19 января 2018, 09:54

Задержаны участники перестрелки в Волгограде

Двое подозреваемых в убийстве и покушении задержаны, один из раненных в ходе нападения в Красноармейском районе Волгограда взят под охрану в больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 18 января в результате стрельбы в Волгограде один человек был убит и трое получили огнестрельные ранения. Раненые были госпитализированы, их состояние оценивается как крайне тяжелоеДля задержания подозреваемых в Волгограде был объявлен план "Перехват".

"По подозрению в совершении убийства и покушении на убийство задержаны мужчины 1999 и 1983 годов рождения. Еще один подозреваемый, который находится с ранением в больнице, взят под охрану", - цитирует источник в правоохранительных органах региона "Интерфакс".

Примечание:

"Обвиняемый в двойном убийстве житель Волжского арестован", "Подозреваемый в похищении двух девушек объявлен в розыск в Волгоградской области", "Подозреваемые в похищении ребенка арестованы в Морозовске".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2018, 18:16

  • Британский адвокат стал защитником Мамедова в ЕСПЧ

    Лидер движения "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов доверил представлять свои интересы в Страсбургском суде адвокату Макбрайду. Администрация азербайджанской колонии, где находится Мамедов, не передавала ему письмо с документами от Макбрайда несколько дней, сообщила защита.

19 января 2018, 17:38

  • Житель Кубани осужден за попытку примкнуть к ИГ*

    Суд приговорил к 3,5 года колонии жителя Краснодарского края Вячеслава Черноморова, признав его виновным в попытке присоединиться к боевикам террористической организации в Сирии. Также осужден его предполагаемый сообщник.

19 января 2018, 17:23

19 января 2018, 16:59

  • Азербайджан обвинил Армению в гибели солдата

    Военнослужащий Ибрагим Мёхсюм оглы Менефов погиб в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

19 января 2018, 16:33

  • 1 Дело Бегидова передано в прокуратуру

    Следствие передало в прокуратуру новое дело против Альберта Бегидова, отсидевшего 12 лет по обвинению в нападении на Нальчик. Движение "За права человека" попросило прокурора не утверждать обвинение и вернуть дело на дорасследование.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей