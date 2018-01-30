Видео о подтоплении улицы в Каспийске вызвало дискуссию в соцсети

30 января 2018, 08:20

Жительница Каспийска пожаловалась в Instagram на то, что из-за подтопления части переулка таксисты и водители скорой отказываются приезжать к людям. Опубликованное женщиной видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсети.

На затопление переулка Магистрального в Каспийске пожаловался пользователь Instagram на странице "Голос Дагестана". "На нашей улице вот такая вода, дети не могут в школу пройти, такси не хочет ехать к нам из за этой воды. Скорая помощь говорит: "Что за вода?". У меня свекровь лежит в постели уже 4 года, невозможно дождаться скорой, потому что говорят: "Там указано у вас, лодки нужны плыть". Дети приходят из школы мокрыми, на дворе 21 век, наше начальство даже не смотрит на это. Если уже они не примут меры, то уже президенту будем писать", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 29 января.

Пользователь соцсети сопроводил свой пост видеозаписью, на которой видно, как школьники вброд переходят большую лужу, примыкающую к жилому дому.

"Примите меры, пожалуйста. Посмотрите, какие здесь лужи", - говорит на видео автор ролика.

В комментариях к посту многие пользователи соцсети, в частности, посоветовали жителям переулка "всей улицей скинуться и засыпать дорогу", а некоторые упрекнули автора видео за покупку жилья "на болоте".

"Прежде чем построить там дом, надо было думать о лодке", - прокомментировал видео пользователь nurmagomed__0001.

"Понастроили дома где попало и потом жалуются!" – согласился пользователь под ником zaur769.

С этой точкой зрения не согласился пользователь с ником gashimabitikov30238. "Почему они должны скинуться и делать дорогу для этого выделяются немалые средства", - написал он.

"Я в шоке от комментаторов "можно же обойти" или "надо было думать, где дом строить", если люди там построили и живут ,значит власти выделили эти участки под строительство. И наверняка автор не обращался за вашим советом, как обойти лужу, когда выставлял это видео здесь. Это крик души человека ,который устал от ужасных условий, а они ужасные, и с этим трудно не согласиться", - заступился за автора пользователь symki05.

"Кавказский узел" писал также, что 25 октября 2016 года в махачкалинском микрорайоне ДОСААФ после обильных дождей вода подтопила дворы и подвалы 40 частных домов.