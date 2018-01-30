Рабочие "Кавказкабеля" заявили о невыплате зарплаты за ноябрь и декабрь

30 января 2018, 01:17

Рабочим завода "Кавказкабель" в Прохладном, уволенным по сокращению в связи с банкротством предприятия, не выплатили зарплату за ноябрь и декабрь прошлого года несмотря на заявления конкурсного управляющего о планах начать погашать задолженность после праздничных дней.

"Кавказский узел" информировал, что работники "Кавказкабеля", которые считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным, требуют выплатить им долги по зарплате. 21 декабря гендиректор завода пообещал выплатить зарплату за сентябрь уже на следующий день, за октябрь - на следующей неделе, а в январе-феврале 2018 года - за ноябрь и декабрь. Общий долг по зарплате составляет 27 млн рублей, сообщил председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков. Накануне Нового года руководство завода обещало полностью погасить зарплату за октябрь.

В октябре руководство "Кавказкабеля" решило добровольно ликвидировать предприятие, а 10 ноября завод признали банкротом. 22 ноября руководство завода уведомило Центр занятости Прохладного и профсоюз о массовом высвобождении работников предприятия. Без работы остались 652 человека, говорится в обращении, поступившем 16 декабря на смс-сервис "Кавказского узла". 20 декабря следствие сообщило о возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты работникам "Кавказкабеля".

29 января прокурор города Прохладного Казбек Карамурзов, депутат Госдумы Ирина Марьяш, конкурсный управляющий Роман Лапич вновь провели встречу с инициативной группой работников завода во главе с профсоюзным лидером Ольгой Бугаевой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из работников предприятия.

Речь на встрече шла о сроках выплаты зарплаты. Собравшимся обещали, что зарплату выплатят сегодня, 30 января.

«Непонятно только, откуда возьмутся деньги, которых..., по их словам, у них еще нет», - сказал работник предприятия.

«На 19 января общая задолженность по заработной плате составляет более 19 896, 5 тыс. рублей. Погашение планируется в январе-феврале 2018 года», - говорится в письме Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарии в ответ на обращение сотрудников завода в электронную приемную президента РФ.

«Минпромторгом КБР проведены переговоры с основным кредитором ООО «Сбербанк Капитал» и достигнута договоренность о проведении совместной работы по привлечению инвесторов на завод с целью сохранения производства и предотвращения распродажи профильных активов»,- говорится в письме за подписью министра Залима Губашиева (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Министр также сообщила, что ведутся переговоры с АО «Корпорация развития Северного Кавказа» по оказанию содействия в поиске инвесторов, ведется поиск заказов на кабельную продукцию.

Одновременно, по словам министра, МВД России по КБР ведет проверку наличия признаков преднамеренного банкротства.

Рабочим завода пришел также ответ из Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) на жалобу в отношении конкурсного управляющего.

«Обращение от 18 декабря 2017 года на действия (бездействие) арбитражного управляющего Лапич Романа Станиславовича направлено в Ассоциацию «МСРО АУ» ("Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих"), членом которого он является, для рассмотрения по существу и принятия мер дисциплинарного воздействия, предусмотренного ФЗ», - говорится в ответе.

«Также дополнительно сообщаем, что на основании письма руководителя регионального исполкома Народного фронта Е.В. Бакаева, куда обратились работники АО «Кабельный завод «Кавказкабель»…, прокуратурой КБР принято решение о проведении проверки деятельности конкурсного управляющего Лапича Романа на предмет соблюдения им законодательства при проведении процедуры банкротства», - говорится в письме (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").