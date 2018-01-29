29 января 2018, 19:10

Следствие усмотрело вину газовиков в гибели жительницы Сунжи

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Ингушетии после ноябрьского взрыва газа, жертвами которого стали пожилая женщина и девочка.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября в Сунже в двух домах по улице Пионерской произошли взрывы газа. Пострадали два человека, одна из пострадавших умерла 28 декабря в московской клинике.

Следственные органы Ингушетии сообщили сегодня о возбуждении уголовного дела по факту взрывов газа в Сунже.

По информации следствия, взрывы в двух домах на Пионерской улице в Сунже произошли рано утром 30 ноября с интервалом в 18 минут. Строения были сильно повреждены, пенсионерка и 11-летняя девочка получили тяжелые ожоги, от которых пожилая женщина впоследствии умерла, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Ингушетии.

Оба дома, где произошли взрывы, были газифицированы. Для расследования причин взрыва создавалась спецкомиссия из представителей газовой службы, профсоюзов и страховой компании "Согаз" - об этом в конце декабря сообщало республиканское управление по обеспечению деятельности, защите населения и территорий от ЧС.

Дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека) возбуждено по материалам прокурорской проверки, отметили следователи. Данная статья предполагает до шести лет лишения свободы с возможным денежным штрафом.

Примечание:

"Прокуратура Махачкалы усмотрела вину чиновников в гибели людей при взрыве газа", "Врачи назвали стабильным состояние раненных при взрыве газа в Гудермесе", "Жертвы взрыва газа перевезены из Чечни в Нижний Новгород".

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