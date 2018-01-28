28 января 2018, 09:56

Сербия ввела безвизовый режим для граждан Грузии

Воспользоваться безвизовым режимом с Сербией смогут граждане Грузии, у которых есть загранпаспорта, заявил премьер-министр Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", еще в 2011 году Грузия разрешила гражданам Сербии въезжать в страну без виз на срок до 360 дней.

О введении Сербией безвизового режима с Грузией премьер-министр страны Георгий Квирикашвили заявил на встрече с председателем парламента Сербии Майей Гойкович 26 января.

“У наших стран много общего. Так что, вполне естественно, что связи между нашими странами укрепляются. Хочу поблагодарить вас за поддержку очень важного вопроса — суверенитета и территориальной целостности Грузии на различных международных форумах. Также хочу поблагодарить за ваше политическое решение о введении безвизового режима для граждан Грузии — владельцев обычных паспортов”, — цитирует Квирикашвили “Тбилисская неделя”.

В свою очередь Майя Гойкович целью своего визита в Тбилиси назвала “углубление двусторонних отношений и активизацию сотрудничества”. “Я представляю здесь наших граждан, и именно по желанию наших граждан мы устанавливаем еще более тесные отношения. Этот визит можно рассматривать как начало, которое даст толчок развитию сотрудничества как на парламентском, так и в целом — на политическом уровне”, — приводятся слова спикера сербского парламента в сообщении, размещенном на сайте правительства Грузии

Напомним, что 28 марта 2017 года вступил в силу безвизовый режим посещения гражданами Грузии стран Шенгенской зоны. При наличии грузинского паспорта посетить ЕС без оформления визы могут также жители Абхазии и Южной Осетии, сообщил МИД Грузии. С 28 марта по 14 июня безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 20 тысяч граждан Грузии.

Примечание:

"МИД Грузии: с весны начнет действовать упрощенный визовый режим со странами Евросоюза", "В Грузии начато использование биометрических паспортов", "Граждане Грузии через три месяца смогут ездить в Иран без визы".

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