27 января 2018, 20:36

Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края продлено до вечера 30 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края ранее было объявлено до вечера 27 января.

"До 18.00 (мск) 30 января в горах Краснодарского края выше 1000 метров лавиноопасно", - проинформировали сегодня в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели посоветовали жителям и гостям края не выходить в горы и напомнили о мерах предосторожности тем, кто окажется в горах в этот период. "Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Мостовский на Кубани без осадков, температура воздуха +0, скорость ветра 2 метра в секунду. 28 января также без осадков, температура +1, ветер скоростью 3 метра в секунду. Осадки ожидаются 29 января, температура будет +0, ветер усилится до 7 метров в секунду. 30 января температура поднимется до +3, скорость ветра составит 14 метров в секунду, без осадков. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило о лавинах в Кабардино-Балкарии", "Экстренное предупреждение о лавинах объявлено в СКФО", "Спасатели прекратили поиски лыжника в горах Карачаево-Черкесии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 января 2018, 23:29

27 января 2018, 22:29

27 января 2018, 21:29

27 января 2018, 21:06

27 января 2018, 20:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей