Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани

27 января 2018, 20:36

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края продлено до вечера 30 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края ранее было объявлено до вечера 27 января.

"До 18.00 (мск) 30 января в горах Краснодарского края выше 1000 метров лавиноопасно", - проинформировали сегодня в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели посоветовали жителям и гостям края не выходить в горы и напомнили о мерах предосторожности тем, кто окажется в горах в этот период. "Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Мостовский на Кубани без осадков, температура воздуха +0, скорость ветра 2 метра в секунду. 28 января также без осадков, температура +1, ветер скоростью 3 метра в секунду. Осадки ожидаются 29 января, температура будет +0, ветер усилится до 7 метров в секунду. 30 января температура поднимется до +3, скорость ветра составит 14 метров в секунду, без осадков. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.