27 января 2018, 18:47

Спасатели предупредили о гололеде в Кабардино-Балкарии

Спасатели напомнили жителям Кабардино-Балкарии о мерах безопасности в связи с гололедом, который прогнозируется в республике с 27 по 29 января.

"До конца суток 27, 28 января, а также ночью и в первой половине дня 29 января на территории КБР местами ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение", - сообщили в МЧС.

В связи с гололедом прогнозируются ЧС не выше межмуниципального характера и происшествия, связанные с обрывами воздушных линий связи и электропередачи, нарушением работы дорожных и коммунальных служб, затруднениями в работе транспорта, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели рекомендовали жителям надевать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно и обращать особое внимание на электропровода.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Нальчике прогнозируется дождь при температуре воздуха -5 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. 28 и 29 января осадков не ожидается, температура составит -2 градуса и +0, скорость ветра 3 метра в секунду и  2 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели развернули пункты обогрева на дорогах в Ростовской области", "Экстренное предупреждение объявлено в Калмыкии", "Движение на Ставрополье по трассе "Кавказ" возобновлено".

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