07 января 2018, 04:15

Экстренное предупреждение объявлено в Калмыкии

Спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с сильным гололедом в Калмыкии.

По данным МЧС по Калмыкии, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера

“Ночью и утром 07 января в юго-западных районах Республики Калмыкия и в г. Элиста сохранится сильное гололедно-изморозевое отложение”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС по Калмыкии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Элисте сегодня ночью температура воздуха - 1 градус, без осадков, ветер скоростью 8 м/с. Днем 7 декабря температура воздуха составит +2 градуса, скорость ветра снизится до 7 м/с. Днем 18 и 9 января температура воздуха составит +5 и -1 градусов соответственно. Осадков в этот период не ожидается. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у берегов Дагестана", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне", "Жители двух районов Кубани пострадали от крупного града".

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