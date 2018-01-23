Спасатели развернули пункты обогрева на дорогах в Ростовской области

23 января 2018, 17:34

Синоптики предупредили о гололеде и сильном ветре в Ростовской области с 23 по 25 января. МЧС разместило четыре мобильных пункта обогрева на федеральной трассе "Дон" и один на дороге Сальск — Сандата.

Пункты обогрева развернуты на 1001-м, 878‑м, 861‑м, 801‑м километрах трассы М4 и на первом километре автодороги Сальск — Сандата, сообщил сегодня областной департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В мобильных пунктах можно не только согреться и выпить горячего чая, но и получить помощь спасателей по буксировке и отогреву автомобилей, говорится в сообщении на сайте департамента.

Спасатели переведены в режим повышенной готовности и патрулируют дороги в области, чтобы оказать помощь водителям, попавшим в беду, информирует "Юга".

Сегодня на дорогах в Ростовской области гололед, местами туман. Порывы ветра могут достигать 16 м/с, говорится на сайте регионального управления МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ростове-на-Дону 0 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду, без осадков. Ночью температура понизится до -1, ожидаются слабые осадки, скорость ветра не изменится. С 23 января ожидается похолодание. Температура днем и в ночь на 24 января составит -7 градусов при ветре 11 м/с и умеренных осадках. 25 января похолодает до -10 днем и до -12 ночью, ветер будет дуть со скоростью 9-10 м/с, осадки прекратятся. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 и 19 января в Ростовской области из-за непогоды были закрыты четыре автодороги.