27 января 2018, 18:13

Армянские правоохранители сообщили о смерти Гора Аракеляна

Тело Гора Аракеляна, осужденного по делу о перестрелке с пятью раненными в Ереване и помилованного президентом, найдено сегодня утром в ереванской гостинице.

Как писал "Кавказский узел", зять депутата от фракции "Процветающая Армения" Каро Карапетяна Гор Аракелян в октябре 2015 года был приговорен к 6,5 года лишения свободы по делу о приобретении оружия и ранении пяти человек около "Вернисажа". Прокуратура требовала ужесточить приговор, но Апелляционный суд Армении отказал ей. 3 мая 2017 года Гор Аракелян был освобожден в связи с помилованием президента.

17 мая 2014 года около ярмарки сувениров "Вернисаж" в результате перестрелки ранения получили пять человек. Инцидент произошел из-за спора Нерсеса Мелконяна и его друга Валерия Ованнисяна о месте на парковке с Гором Аракеляном, который открыл стрельбу.

Тело 33-летнего жителя ереванского района Кентрон Гора Аракеляна, зятя бывшего депутата Каро Карапетяна, обнаружено в спальне одного из номеров гостиничного комплекса "Набережный" в Разданском ущелье, сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах издание Shamshyan.com.

Согласно предварительной информации, никаких следов насильственной смерти на теле Аракеляна не обнаружено. Сотрудники СК Армении осмотрели место происшествие и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причины смерти мужчины, сообщило со ссылкой на представителя ведомства Сону Трузян News.am.

Версии относительно причин и обстоятельств смерти Аракеляна правоохранительные органы Армении пока не озвучили.

Примечание:

"Приговор по делу о стрельбе в Ереване оставлен в силе", "Один человек погиб при перестрелке в ресторане в Армении", "Суд вынес приговор фигурантам дела о стрельбе в Ереване".

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