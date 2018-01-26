Около 15 волгоградцев приняли участие в акции памяти жертв Холокоста

26 января 2018, 18:04

Пикет в память о жертвах Холокоста, проведенный сегодня еврейской общиной Волгограда, почти не привлек внимания горожан, констатировали организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", 27 января по решению Генассамблеи ООН отмечается как международный день памяти жертв Холокоста. Ежегодно ученики и учителя еврейской школы "Ор Авнер" в Волгограде посещают памятник на месте расстрела еврейского населения города и кладут к его подножию шесть гвоздик в память о шести миллионах убитых евреев.

Монумент установлен на месте, где немецкие солдаты в 1942-1943 годах расстреляли более 600 евреев, а также военнопленных и мирных жителей других национальностей. Всего в братской могиле, расположенной в сквере имени 8 Марта, захоронены более 2500 человек.

Сегодня на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина члены еврейской общины Волгограда провели "Акцию гражданской солидарности" в память о жертвах Холокоста. Участники пикета держали плакаты с указанием мест массовых убийств и количестве погибших, передал корреспондент "Кавказского узла".

Акция была рассчитана на волгоградских водителей, ранее еврейская община распространила пресс-релиз, в котором просила водителей сигналить, проезжая перекресток во время пикета, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

По ее словам, водители "слабо реагировали" на пикет. "Похоже, тематика им не понятна", - предположила Яэль Иоффе.

В пикете приняли участие около 15 человек, в том числе бывшие малолетние узники концлагерей, уточнила она. "Мы постарались донести информацию о тех, кто не имел возможности жить на этой земле. На плакатах - места и цифры погибших. Это шесть наименований лагерей уничтожения общеевропейского значения - Сабибор, Майданек и другие. Есть указания сел Волгоградской области - Водино, Гончаровка, Каменка, они были оккупированы, и там десятки и сотни человек были уничтожены. По всем этим местам у нас есть акты чрезвычайной госкомиссии. В Водино погибли 43 человека, в Гончаровке 10, в Аксае 168. Это были и эвакуированные жители, и те, кого брали с подвод и с ходу. Поэтому в иных случаях не сохранились ни имена, ни фамилии. Например, в Гончаровке есть свидетельства местных жителей, что были расстреляны 10 человек из трех еврейских семей, в основном женщины и дети, они ни одного дня не прожили в селе, с ними даже не успели познакомиться", - рассказала Яэль Иоффе.

Участницы акции Валентина Ускова и Лидия Иванова приняли участие в пикете потому, что в детстве были узниками концлагерей в Германии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Валентина Ускова.

"Мы проводим в школах "уроки мужества". Когда рассказываешь детям, что творили фашисты в концлагерях, даже девятиклассники плачут. Я была в Штутгардте, Лидия - в Шварценберге. Мы там родились, наших матерей угнали туда беременными. Я там была полтора года, Лидия – два с половиной. В нашем обществе есть бывшие узники, которые стояли в толпе перед крематорием, у которых брали кровь, на которых делали опыты, травили собаками и избивали. Мы держим связь с еврейской общиной", - рассказала женщина.

"Я участвую в акции потому, что понимаю и принимаю боль тех, кто пережил концлагеря, очень им сочувствую и надеюсь, что такое больше не повторится", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» ученица школы «Ор Авнер».