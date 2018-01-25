Начальник отдела судебных приставов на Ставрополье осужден за мошенничество

25 января 2018, 21:15

Суд признал руководителя Нефтекумского районного отдела судебных приставов Романа Пушкарева виновным в мошенничестве путем составления ложного акта об аресте имущества.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело в отношении Романа Пушкарева было возбуждено в сентябре 2015 года.

Согласно приговору суда, в июне 2014 года Пушкарев составил заведомо ложный акт об аресте трактора и пресс-подборщика, после чего передал технику своему знакомому. В счет оплаты якобы арестованного имущества сотрудник ФССП получил 400 тысяч рублей.

Суд признал Пушкарева виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев осужденного или его представителей относительно вердикта суда не поступало.