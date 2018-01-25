25 января 2018, 21:15

Начальник отдела судебных приставов на Ставрополье осужден за мошенничество

Суд признал руководителя Нефтекумского районного отдела судебных приставов Романа Пушкарева виновным в мошенничестве путем составления ложного акта об аресте имущества.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело в отношении Романа Пушкарева было возбуждено в сентябре 2015 года.

Согласно приговору суда, в июне 2014 года Пушкарев составил заведомо ложный акт об аресте трактора и пресс-подборщика, после чего передал технику своему знакомому. В счет оплаты якобы арестованного имущества сотрудник ФССП получил 400 тысяч рублей.

Суд признал Пушкарева виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев осужденного или его представителей относительно вердикта суда не поступало.

Примечание:

"Дело подозреваемой в мошенничестве ставропольской судьи передано в суд", "Помощник судьи в Пятигорске обвинена в мошенничестве", "Глава поселка на Ставрополье осужден на четыре года за мошенничество".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 января 2018, 21:16

25 января 2018, 21:15

25 января 2018, 20:46

25 января 2018, 20:16

25 января 2018, 19:27

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей