Судебный пристав. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

24 января 2018, 17:44

Суд приостановил работу детского сада в Махачкале

Судебные приставы опечатали двери махачкалинского детского сада "Саният" после проверки, проведенной пожарной инспекцией.

Инспекторы сообщили, что в детском саду "Саният" нет системы автоматической пожарной сигнализации, на кухне отсутствует аварийная вентиляция, ни на одном из этажей не предусмотрены эвакуационные выходы.

Ленинский районный суд Махачкалы вынес решение о привлечении владельца детсада к административной ответственности, работа учреждения приостановлена до тех пор, пока нарушения не будут устранены, со ссылкой на республиканское управление Федеральной службы судебных приставов передает сегодня РИА "Дагестан".

Плановая проверка прошла в детском саду "Саният" вчера, 23 января, информируют "Махачкалинские известия".

Комментариев руководства детского сада не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 января от пожара пострадали детский сад и школа в дагестанском селе Лологонитль.

Примечание:

"Педагоги опровергли данные о плохом питании школьников в Кабардино-Балкарии", "Пятеро детей отравились крысиным ядом на Ставрополье", "Жители Дыгулыбгея пожаловались на задержку ремонта закрытого детсада".

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