Жители Сочи жалуются на захват земли в центре города

24 января 2018, 06:23

Строители огородили участок земли между многоквартирными домами в центре Сочи забором. По данным публичного кадастра, земля между домами выделена под строительство пансионата. Местные жители возмущены действиями строителей, из-за которых они лишись контейнерной площадки, прохода между домами, а также тем, что земельный участок передан в частные руки без их ведома.

23 января на улице Красноармейской в Сочи был установлен забор, загородивший 13 соток земли с зелеными насаждениями, а также блокирующий проход с улицы Красноармейская на улицу Гагарина. Кроме того, убраны мусорные баки, принадлежащие трем многоквартирным домам, где проживает более тысячи человек. Улица, по которой можно было пройти и проехать на улицу Гагарина, оказалась заблокирована, а вместо убранных мусорных контейнеров некоторые люди выбрасывают мусор прямо на асфальт, передает корреспондент "Кавказского узла".

На заборе вывешено объявление, в котором сказано, что контейнерная площадка ликвидировано в связи с тем, что земельный участок находится в собственности. Указан и адрес ближайшей контейнерной площадки.

Местные жители сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не знают, кто установил забор и для чего.

"Мы, старожилы этих домов, не знаем что тут происходит... Нам никто и ничего не говорит", - сказала жительница дома № 6 Елена Соколова, напротив окон которой установлен забор.

"Нам известно, что 28 января в Комсомольском сквере в 11 часов намечается санкционированный митинг обманутых дольщиков, мы на него пойдем и выскажем все, что думаем об этой власти, которая продает улицы и вместе с улицам нас и наш город", - сказал житель дома №8 по улице Красноармейской Роман Якушев.

"Это только очень глупые люди могут вытворять такие вещи перед выборами. Наверное, это делают специально провокаторы, чтобы возбудить народное недовольство. Ведь нет такого закона, который был позволял строить на тротуарах и улицах. Надо найти чиновника, который разрешил это, и наказать по всей строгости закона", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Ольга Тимофеевна.

Высказали свое удивление по поводу появившегося забора и работники административного здания, расположенного по адресу Красноармейская, 46.

Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен для строительства пансионата с административно-торговыми помещениями.

Местным жителям некуда выносить мусор

Фотографии забора были опубликованы на сайте "Привет, Сочи!". Местные жители прокомментировали его установку.

"Земля в Сочи закончилась. Начали дворы и дороги под застройку продавать! Так скоро и мой балкон под застройку уйдёт! А этим дороги мало, они ещё территорию у дома по ул. Красноармейской, 8 по самые их окна отмели. Но забор солидный, видимо нехило кому-то отстегнули за дорогу", - написал пользователь сайта "Привет, Сочи!" REMIX.

"Там мусорки САХа (акционерное общество "Спецавтохозяйство по уборке города" - прим. "Кавказского узла") стояли, теперь нет. Местные мусор теперь в аккурат возле забора бросают, вонь стоит - жесть. САХовцы на газельке вывозят втихаря, мужичок, бедняга, руками все грузит", - пишет другой пользователь chipur.

"Интересно, как это возможно стало, что уличная сеть Сочи стала частной территорией. Хороший способ заработка. Купил улицу и бери деньги за проезд и проход", - написал пользователь shershen.

"Город заборов. Медленно, но верно город превращается в зону строго содержания", - считает пользователь flashru.